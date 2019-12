Se thrilleravslutningen i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Saken oppdateres!

Da Johannes Høsflot Klæbo ble tatt igjen av Emil Iversen og Iivo Niskanen, brukte han all taktikk han hadde på lager. Klæbo sparte krefter i sporet og lå lenge som tredjemann i tetgruppen.

I siste bakken før oppløpet lå Klæbo først, som fikk med seg Iversen. Niskanen falt av.

Klæbo avgjorde når han måtte og vant jaktstarten foran Iversen. Niskanen ble nummer tre, mens Pål Golberg ble nummer fire.

– Det var veldig bra. Det var vel så bra som jeg hadde håpet. Jeg visste at det var vanskelig å kjempe om pallen her, men jeg har sagt at jeg hadde lyst å være med å kjempe om topp seks. Det klarte jeg neste i går, og i dag var jeg nummer fire, så det var en veldig bra helg, oppsummerer Golberg til TV 2 etter helgen i Ruka.

Av de ti beste plasseringene var det totalt seks norske. Hans Christer Holund med sjetteplass, Didrik Tønseth på syvende og Sjur Røthe ble nummer åtte.

– Det bar ikke helt det store i dag, sier Tønseth til TV 2.

Hentet inn sekundene

Klæbo hadde 16 sekunders forsprang på Emil Iversen og 18 sekunder til finske Iivo Niskanen. Det lå altså an til å bli svært spennende på herrenes 15-kilometer jaktstart.

Klæbo økte noe på de første fem kilometerne, og lå 19 sekunder foran Niskanen og Iversen.

I puljen bak, minuttet bak Klæbo, lå Aleksandr Bolsjunov, Pål Golberg og Didrik Tønseth.

Halvveis lå Klæbo 17 sekunder foran Iversen og Niskanen. Men til neste passering hadde de tatt innpå syv sekunder og lå ti sekunder bak Klæbo når det gjensto 6,4 kilometer.

Ved ti kilometer hadde Iversen og Niskanen tatt igjen Klæbo, og de tre gikk nå sammen i tet frem til oppløpet.