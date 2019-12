– Oh shit. Hva er dette for noe?

Det var svenske Tomas Rydes reaksjon da han fikk vite at fire av hans spillere er under etterforskning for doping.

– Vi var ikke sikre selv på hva det var. Det kom litt forskjellige meldinger, men det som er helt klart er at jeg har fire spillere som ikke får være med og da er det plutselig ganske tynt, sier Ryde til TV 2 Sporten.

Tomas Ryde var med og tok VM-bronse med Romania i 2015. I mai var han igjen tilbake som rumensk landslagssjef. Laget ble betegnet som en av semifinalekandidatene i Japan. Men like før avreise fikk han beskjed om at fire av hans spillere måtte bli hjemme, under etterforskning for doping.

Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Daria Bucur og Bianca Bazaliu skal ha blitt behandlet med intravenøst laserbehandling i klubb. En metode som er forbudt i følge WADAs dopingreglement.

– Det er ingen struktur i WADA-systemet, i håndballforbundet. Hva er det som skjer? Hvem skal til avhør? Det er mange spørsmålstegn rundt dette her. Og ingen meldinger fra klubben. Fem spillere har vært til avhør og de skal få beskjed, men det finnes sikkert mer å undersøke oppi det her.

Han mener spillerne har vært sterkt preget av saken.

– Det har utrolig mye å si emosjonelt. Spillerne har sterke relasjoner og har vært med på å bygge opp det her. Når dette skjer blir det en sorg. Det er jævla tøft i laget at visse spillere ikke er med.

I stedet må Ryde benytte seg av en langt mer uerfaren tropp i Japan.

– De fire nye har ikke store erfaringen. Det er et nytt lag og så skal man liksom til VM i Japan. Bakken er sånn her, sier han og viser med armen hvor bratt kurven er.

Romania åpnet svakt med et 16-31 nederlag mot Spania

– Vi spilte skikkelig dårlig, men jeg har noen spillere som ikke har så stor erfaring med internasjonale kamper og turneringer som dette så de klarer det ikke mentalt. For noen av spillerne var helt vilt nervøse. Det er første gang de er i VM.

Romania fulgte opp med seire mot Senegal og Kasakhstan, men gikk på et surt ettmålstap mot Montenegro. Nå venter Ungarn i siste gruppespillkamp. Den vil avgjøre om de klarer å ta seg videre til mellomrunden.