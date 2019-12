Et enmotors propellfly av typen Diamond DA20 styrtet i innkjørselen til en villa i Ronneby i Sverige lørdag ettermiddag. Flyet tilhørte en lokal flyklubb.

Flygeren var alene om bord i flyet. Piloten døde i krasjen. Ingen andre personer ble skadd.

Etterforskes som kriminell handling

Søndag morgen opplyser politiet at de tror flygeren styrtet flyet med vilje.

– Saken etterforskes som en kriminell handling fordi det var fare for andre, med tanke på hvor han landet. Men i bunn og grunn etterforsker vi det som et selvmord, sier politiets pressetalsperson Evelina Olsson til nyhetsbyrået TT ifølge Aftonbladet.

Mistankene bygger på bakgrunnsinformasjon og opplysninger rundt hendelsens omstendigheter.

– Hørte kjempesmell

Krasjstedet har vært avsperret gjennom natten, og politiet har avhørt beboere og andre som ble vitne til hendelsen. Noen vitner skal ha sett hele hendelsesforløpet.

Flyet var bare ti meter unna å treffe et hus. Vitnet Jan Mårtensson, som bor omkring 100 meter unna krasjstedet, forteller til TT at han var utenfor garasjen for å skifte hjul på bilen da han hørte flyet nærme seg i lav høyde.

– Noen sekunder senere hørte jeg et kjempesmell da flyet slo i bakken, og deretter så jeg mye røyk. Både jeg og naboene har det etter omstendighetene bra, så det var hell i uhell at ingen på bakken kom til skade, sier Mårtensson.