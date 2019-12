Reinbeitedistriktet krever erstatning for totalt 20 reinsdyr, som har blitt påkjørt på Ofotbanen, ifølge avisen.

Grunnen til at erstatningssummen er så høy, er at to av disse er såkalte kjørerein.

– Jeg har lagt ned veldig mye arbeid i å temme denne reinen for å få den så tam at den kan dra sleder med barn og turister i. For å få en god kjørerein man kan bruke blant barn og turister må man arbeide med den minst to–tre timer hver dag over flere vintre, heter det i kravet, ifølge avisen.

For de to dyrene, og en ødelagt GPS-sender, krever reineieren 39.000 kroner. Totalsummen for alle de 20 døde reinsdyrene er 195.600 kroner.

Ifølge tall fra Bane Nor døde 350 reinsdyr på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø i 2018.

Det er ikke kjent hvordan Bane Nor stiller seg til erstatningskravet.

