Stjernemannskapets store svakhet kommer ikke Norge til gode

Mens Norge vant åpningskampen mot Cuba oppskriftsmessig, skapte det store overskrifter i håndball-verden at Slovenia komfortabelt slo Nederland.

Det er slett ikke utenkelig at slovenerne kan skape trøbbel for Norge mandag også. Så gode er stjernetrioen Nina Zulic, Ana Gros og Tajsa Stanko,

Problemet for slovenerne, på sikt, er at de har en tynn tropp. Erstatterne til de tre bakspillerne er ikke i nærheten av samme kvalitet.

– Et av VMs beste lag. I starten...

Derfor tror Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson at Slovenia vil falme utover mesterskapet.

Det er imidlertid til liten nytte for Norge i kamp to.

– Det er mulig de går veldig hardt på de tre bakspillere. I starten av VM er de et av de beste lagene. De har gjort gode mesterskap før, særlig den første delen, sier Hergeirsson.

– Det er et godt samspilt lag. Et godt kollektiv og de er disiplinerte, pluss at de har verdensklassespillere som Ana Gros.

Spillerne hans er dermed advart.

Etter lagets siste trening på formiddagen var det en forsiktig optimistisk landslagssjef som møtte pressen for en kort oppdatering natt til mandag norsk tid.

– Det vil smelle. Det er et godt håndballag, vi må opp mot vårt beste for å få to poeng, sier Hergeirsson.

– Vi må skape et tett og aggressivt forsvar. Vi kan ikke ha for stort fokus på Gros, da får de andre for mye plass.

Samstemt plan

Nettopp Gros er imidlertid spilleren alle trekker frem. Brest-spilleren herjer i Champions League, og er en alle er obs på.

Heidi Løke spilte sammen med stjernespilleren i Györ.

– Hun var litt yngre da, og har utviklet seg enormt siden den gang. Hun er en skytter som kan skyte fra både ti og elleve meter. Hun må vi stoppe, er Løkes klare formaning.

Men hvordan? De norske spillerne var samstemte i sin vurdering på søndagens pressetreff.

– Vi må virkelig være kompakte i forsvar for å stoppe dem, sier Løke.

– Vi må være kompakte i forsvaret, og samarbeide godt med keeperne, forklarer Marta Tomac.

– Vi må holde det kompakt og godt og klare å få dybden i forsvaret. Klare å ta høyde, stå kompakt rundt strek. Det er veldig viktig, er Ingvild Bakkeruds ord.

– Ingen unnskyldning

Gros er ikke den eneste trusselen. I åpningskampen var det Tjasa Stanko som dominerte med sine tolv mål.

– Det er en som er mest kjent, skyter hardest og scorer de mest spektakulære, men de har tre gode bakspillere. Det må vi huske på, sier Hergeirsson.