– Fire personer er arrestert, og de har erkjent seksuelt overgrep mot offeret, forteller politiinspektør Venkatesh til CNN.

Fordi mennene brukte vold, skal kvinnen ha vært delvis bevisstløs etter overgrepet som skjedde i byen Hyderabad onsdag.

– De kjørte henne i lastebil til et annet sted. Der la de henne under en bro, helte bensin over henne og brente kroppen, forteller Venkatesh.

Kvinnen døde etter hendelsen.

På grunn av omfattende brannskader kunne ikke medisinske undersøkelser konkludere med at hun hadde blitt voldtatt.

Ifølge tall fra nyhetsbyrået DPA ble 33.658 kvinner og jenter voldtatt i India i 2018, men det antas å være store mørketall.

