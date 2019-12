Som følge av klimaforandringer og overfiske lider store deler av verdens korallrev, skriver CBS News.

Det fører til at fisken som lever ved korallrevene, og som har en viktig «vedlikeholdsjobb», siden de rensker revene, rømmer.

Nå har en gruppe forskere funnet et triks for for å lure dem tilbake.

– Forbausende lydbilde

I 2017 satte gruppen opp høytalere, som pøste ut lyden av friske korallrev ved Great Barrier Reef i Australia.

Skal man tro forskerne, lager korallrevene mer lyd enn man kanskje skulle tro.

– Friske rev er oppsiktsvekkende bråkete steder: knitrelyden fra knipsende reker og grynt fra fisk blir sammen et forbausende biologisk lydbilde. Ungfisk søker disse lydene når de skal finne et sted å bo, sier en av forskerne bak prosjektet, professor Steve Simpson ved universitetet i Exeter.

– Når rev blir skadet blir de uhyre stille, siden rekene og fisken forsvinner. Men ved å bruke høytalerne kan vi gjenskape lydbildet, og lokke ungfisken tilbake igjen, fortsetter han.

Gjorde suksess

Under prosjektet i 2017 kom forskerne frem til at dobbelt så mange fisk dro til steder hvor de tilførte lyd som de revene der det var stille. I løpet av seks uker med bråkelyder fra høyttalerne doblet fiskebestanden seg ved revet, og antall arter økte med 50 prosent. Ifølge forskerne gjaldt dette også alle former for dyreliv, inkludert sediment- og planktonspisende arter.

Ifølge forskerne er det derimot ikke tilstrekkelig å kun få fisken til å returnere for å blåse nytt liv i revene, selv om de har en viktig vedlikeholdende funksjon, som for eksempel å renske revene.

– Men om dette blir kombinert med andre former for restaurering og konservering av habitatet, kan det å få fisken tilbake få fart i prosessen, sier professor Andy Radford ved universitetet i Bristol, som også deltok i prosjektet.

Store deler forsvant

Great Barrier Reef, der eksperimentet ble gjennomført, har i en årrekke blitt utsatt for såkalt korallbleking, som gjør de normalt sunne og fargerike korallene hvite. Korallbleking skjer både på grunn av høyere vanntemperaturer, manglende næringstilgang, sollys og når algene som lever i symbiose med korallene støtes ut.

Ifølge en studie publisert tidligere i år har tilveksten av nye koraller falt med 89 prosent ved Great Barrier Reef siden 2017.

– Vi må fortsatt bekjempe de andre truslene som klimaforandringer, overfiske og forurensning for å beskytte disse skjøre områdene, sier forsker Radford.