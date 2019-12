Lørdag publiserte BBC et intervju fra arkivene sine, fra da Usman Khan ble intervjuet i 2008.

– Jeg er født og oppvokst i England, i Stoke-on-Trent. Hele lokalsamfunnet kjenner meg. Terrorist er en merkelapp som settes på oss. De vet at jeg ikke er en terrorist, sier Khan i intervjuet.

Ifølge BBC ble Khan intervjuet i etterkant av et politiraid mot adressen hans, utført av politiets anti-terror-styrker.

To år senere ble han pågrepet sammen med åtte andre. Senere sa alle i gruppen seg skyldige i forskjellige tiltalepunkter, deriblant for bombeplaner mot London-børsen og Big Ben. Khan hadde også ifølge dommen også ambisjoner om å starte en treningsleir i Kashmir, og dommeren i saken anså det som realistisk at han ville bruke erfaringen om i Storbritannia.

Diskuterte rørbomber

En av årsakene til at terrorplanene ble avslørt i 2010 var ifølge nyhetsbyrået AP at myndighetene fanget opp en samtale der Khan diskuterte en al-Qaida-brukerveiledning for å bygge en rørbombe han hadde memorisert.

Ifølge dommen som falt i 2012, trodde ikke dommeren at gruppen hadde noen tilknytning til noen terrorgruppe.

Khan som var yngstemann i gruppen av pågrepne, var 19 år på tidspunktet. Han ble idømt 16 år i fengsel, og sonet åtte av dem.

Skrev brev fra fengselet

Ifølge nyhetskanalen ITV sendte Khan et brev mens han sonet, der han ba om å få delta i et avradikaliseringskurs, og at han ønsket å bli «en god britisk borger».

I brevet skrev Khan at han var «umoden» da han ble pågrepet, ifølge ITV.

– Jeg ønsker å ta et slikt kurs slik at jeg kan bevise for myndighetene, familien min og samfunnet generelt at jeg ikke har synene jeg hadde før jeg ble pågrepet, og at jeg får bevist at jeg var umoden, men at jeg nå er blitt voksen, og ønsker å leve livet mitt som en god muslim, og som en god borger av Storbritannia, skrev han i brevet.

Gikk med fotlenke

I desember i fjor slapp han ut av fengsel på prøve, etter å ha sonet åtte av de 16 årene han var idømt. Ifølge nyhetsbyrået skjedde dette uten en formell gjennomgang av prøveløslatelsesvilkårene. Ifølge flere britiske medier gikk han med fotlenke.

Bevæpnet med to kjøkkenkniver gikk han til angrep ved konferansesenteret Fishmonger's Hall sentralt i London fredag. Khan deltok ifølge flere medier på arrangementet Learning Together, som har som mål om å bedre rehabiliteringen til tidligere insatte.

Kort tid etter drepte Khan to personer og skadet tre andre ved London Bridge. Khan ble overmannet av flere personer, før han ble skutt og drept av politiet.

IS har tatt på seg skylden for angrepet, og uttalt at angrepet skjedde som motsvar på aksjoner gjennomført mot dem. Terrorgruppen har ikke fremvist noen beviser for at de hadde noen tilknytning til Khan.