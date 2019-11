Innenriksminister Priti Patel hevder at lover som ble innført i 2008 av Gordon Browns regjering, gjorde at «farlige terrorister automatisk ble løslatt etter å ha sonet halve straffen sin».

Det skriver innenriksministeren på Twitter.

Hun viser trolig til loven om strafferett og immigrasjon fra 2008 som åpnet for at straffedømte kan løslates på prøve etter å ha sonet halvparten av straffen sin, ifølge Sky News.

Planla angrep mot børsen

28 år gamle Usman Khan, som drepte to mennesker før han ble skutt og drept, ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen.

Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Politiet har bekreftet at Khan ble dømt for terror i 2012 og prøveløslatt i desember 2018.

Svarte Labour-politiker

Uttalelsen fra Patel kommer etter at Labour-politiker Yvette Cooper, som var leder i Underhusets innenrikskomité under Gordon Brown, i en rekke tweets stilte spørsmål om hvordan det kunne skje at Khan ble løslatt før tiden.

Ifølge flere britiske medier hadde Khan hatt på seg elektronisk fotlenke siden prøveløslatelsen i desember i fjor, og hadde fortsatt denne på seg under angrepet fredag.

Myndighetene varsler nå gjennomgang av hvilke regler som gjelder for prøveløslatelse. Det opplyser Brandon Lewis, ansvarlig for sikkerhetsspørsmål i det britiske innenriksdepartementet.

People convicted of terror offenses must serve full prison terms: UK PM https://t.co/47oiARVleK pic.twitter.com/GRhUGEqiXO — Reuters (@Reuters) November 30, 2019

Fordømmer løslatelsen

Også den bristiske statsministeren Boris Johnson har kastet seg inn i debatten. Han mener at mennesker som soner en terrorrelatert dom ikke skal ha muligheten til å prøveløslates.

– Jeg synes at praksisen hvor man godkjenner automatisk, tidlig løslatelse, som halverer dommen og løslater voldelige lovbrytere, simpelthen ikke fungerer. Og vi har sett et veldig godt eksempel på hvorfor det ikke fungerer i denne saken, dessverre, sier Johnson til The Guardian.