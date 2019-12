Saken oppdateres!

Watford bekrefter på sine nettsider at de har bestemt seg for å skille lag med Sánchez Flores.

– Beklageligvis bekrefter Watford Football Club manager Quique Sánchez Flores sin avgang, skriver klubben.

– Quique er en mann med stor integritet og det var tydelig hvor mye han ønsket å ha en positiv innvirkning. Men til syvende og sist har resultater styrt beslutningen vår, sier administrerende direktør Scott Duxbury til klubbens hjemmeside.

Klubben bekrefter videre at offentliggjøring av en ny manager vil skje snart.

– Med neste to tredjedeler igjen av sesongen, vil vi gjøre alt som er nødvendig for at de kommende månedene skal bli vellykket.

Klubben skriver også at de ikke vil gi noen ytterligere kommentarer utover pressemeldingen før en ny manager er på plass.

Club Statement: Quique Sánchez Flores — Watford Football Club (@WatfordFC) December 1, 2019

Lørdagens 1-2-tap for Southampton ble nådestøtet for den spanske manageren.

Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst.

Det er andre gang på under tre måneder at Watford sparker manageren. 7. september måtte Javi Gracia gå etter bare å ha tatt ett poeng på de fire første kampene.

I de ti neste, med Sánchez Flores som sjef, er det blitt fattige sju poeng og bare én seier.

Watford ligger på sisteplass i Premier League med seks poeng opp til trygg grunn. Avstanden kan bli større om Everton og Aston Villa tar poeng i sine kamper søndag.

Skal Watford få en ny manager på plass før neste kamp, må de handle raskt: Onsdag møter de gultrøyene Leicester borte.