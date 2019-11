Se sammendrag i vinduet øverst!

Formsvake West Ham vant overraskende over Chelsea på Stamford Bridge.

Venstrebacken Aaron Cresswell ble matchvinner, men det var mannen bakerst på banen som ble den store helten.

David Martin stod for imponerende seks redninger. Etter kampen var han tydelig rørt av det han og lagkameratene hadde fått til.

Martin brøt sammen i tårer. Kollegaene strømmet til for å gratulere ham med en prikkfri debut.

– Det føles fortsatt ikke ekte. Jeg er bare fornøyd med at jeg kom meg gjennom det, og at jeg ikke skuffet noen. Faktisk så nøt jeg det på slutten, sier West Ham-reserven til BBC.

– Slitt med å spise

Keeperen ble hentet til Liverpool som en lovende unggutt i 2006, men klarte aldri å spille seg inn på førstelaget. Deretter har han tilbragt mesteparten av karrieren i lavere divisjoner i England.

Foran denne sesongen ble han hentet fra Millwall for å være West Hams tredjekeeper. Grunnen til at han fikk slippe til mot Chelsea, er at andrekeeper Roberto har skuffet stort i Lukasz Fabianskis skadefravær.

Lørdag fikk han altså sin første Premier League-kamp. Martin har slitt med nervene i forkant av debuten.

– Jeg har slitt med å spise i to dager. Cressa (Cresswell, journ. anm.) har ledd av meg fordi fatet mitt ble tatt bort fra meg fordi jeg ikke klarte å spise, forteller Martin til BBC.

Sønn av legende

33-åringen er sønn av West Ham-legenden Alvin Martin.

– Min far sa ikke så mye. Jeg tror vi begge gråt! For faren min, som spilte i klubben i 21 år, at jeg debuterte, holdt nullen og guttene vant, må ha vært så tilfredsstillende å se, sier Martin.

Fabianski er ute med en hofteskade til rundt nyttår. Nå kan Martin få flere Premier League-kamper på CV-en.

– Jeg håper at jeg leverte en god søknad, men jeg må bare jobbe hardt og holde beina plantet på jorden, understreker West Ham-reserven.

West Ham tok et steg ut av nedrykkssumpen med tre poeng. «The Hammers» ligger nå på 13. plass, og har seks poeng ned til 18. plassen før runden er ferdigspilt. Chelsea blir værende på fjerdeplass, seks poeng foran Tottenham.