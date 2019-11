En mann er pågrepet, mistenkt for å stå bak knivangrepet, skriver AFP.

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf skal mannen nå avhøres av politiet.

De tre knivofrene ble sendt til sykehus for behandling og ble utskrevet fredag kveld.

Mulig terrormotiv

Flere personer ble vitne til hendelsen.

– Jeg så to jenter skrike og løpe av gårde. En mann flyktet. Han hoppet veldig atletisk over en benk for å komme seg unna. Han så ut som en gepard. Folk prøvde å stoppe han, men lyktes ikke, sa et øyenvitne til kringkasteren NOS fredag kveld.

Både NOS og nyhetsbyrået ANP siterer anonyme kilder på at det ikke ser ut som det ligger et terrormotiv bak angrepet. Det er ikke bekreftet av politiet, som fredag kveld sa at det var for tidlig å si noe om motivet.

HANDLEGATE: Angrepet skjedde på Grote Markstraat, som er et av de største shoppinggatene i sentrum av den nederlandske byen. Foto: Phil Nijhuis / AP

– Tilfeldig valgt

Angrepet skjedde på Grote Markstraat, som er et av de viktigste shoppinggatene i sentrum av den nederlandske byen. Langs gaten er det flere store varehus, og på grunn av Black Friday var det svært mange personer i området. Til De Telegraaf sier velinformerte kilder at det ser ut som ofrene var tilfeldig valgt.

Knivangrepet skjedde bare noen timer etter at to mennesker ble drept og tre såret i et knivangrep i London. London-angrepet etterforskes som terror. Der ble den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet.