Vinter, snø og is kan gjøre det utfordrende å kjøre bil i denne årstiden. Og ikke minst: Det kan også kreve at man gjør en liten jobb før man kjører avgårde: Nemlig å få bort snø og is fra rutene slik at man har forsvarlig sikt.

Men ikke alle tar seg tid til å gjøre denne svært viktige jobben. Det fikk Broom-redaktør Knut Skogstad erfare denne helgen.

– Ja, jeg hadde vært på lørdagsshopping med kona. Det var fantastisk vintervær og derfor tok vi en liten omvei hjem, en ganske smal og svingete vei som vanligvis ikke er veldig trafikkert.

Syklist stoppet bilen

– Rundt halvveis på turen, kommer vi rundt en sving og der ser jeg den: En bil som kommer mot oss, omtrent midt i kjørebanen. Jeg tror nesten ikke mine egne øyne. Den ser ut som den har kommet rett ut av en snøfonn, med bare en lite glippe med sikt et stykke oppe på frontruten, forteller Knut.

– Foran oss hadde vi forresten en syklist som var ute på vintertrening. Han banket på sideruten, og sa tydeligvis klart fra hva han mente om denne kjøringen. Jeg kjørte også tett inntil for å få bilen til å stoppe. Men da vi var oppe på siden, la den seg langt ut og kjørte videre. Jeg så ett par øyne gjennom den lille glipen i frontruten, så var den borte.

– Har ikke noe bak rattet å gjøre

– Ble du provosert?

Broom-redaktør Knut Skogstad, her på billansering i Nederland tidligere denne uken.

– Ja, gjett om! Jeg vet jo at mange slurver med å skrape is av rutene, men dette var rett og slett galskap. Denne veien er smal, svingete og i dag veldig glatt. Det er ikke så mange biler her, men mange bruker den til trening. Det bor også flere barnefamilier her. Å kjøre avgårde og se så lite som denne sjåføren gjorde, er mildt sagt uansvarlig. Dette kunne endt skikkelig ille. Og hadde politiet kommet over denne karen, tror jeg ikke førerkortet hadde vart veldig mye lenger. Har man så dårlig vurderingsevne, har man heller ikke noe bak rattet å gjøre. spør du meg.

At dette dessverre ikke er svært uvanlig, viser tall fra Utrykningspolitiet. Hver vinter får flere hundre bilister forenklet forelegg for å kjøre med for dårlig sikt.

Hvis du blir stoppet av politiet med for dårlig sikt, koster det deg 2.600 kroner. Hvis sikten er virkelig dårlig, mister du førerkortet.

Dette bildet er tatt av politiet, og viser hvor lite sikt det var ut fra en av bilene de har stoppet. Foto: Politiet.

Beslaglegger flere førerkort

Men hvor går grensene for hva som er akseptabelt – og hva som definitivt ikke er det. Det har vi i Broom tidligere spurt UP-sjef Runar Karlsen om:

– Kravet er at man skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. På frontruten må minst viskerfeltet være rent. I tillegg må det være fri sikt til begge sider gjennom sidevinduene. Dersom det er slurvet med dette, vil resultatet bli et forenklet forelegg, sa Karlsen.

– Er sikten sterkt begrenset forover og til sidene kan resultatet bli anmeldelse og forelegg, og som regel blir da også førerkortet beslaglagt for en periode, sier UP-sjefen, som bekreftet at det beslaglegges førerkort på grunn av manglende sikt hver eneste vinter.

