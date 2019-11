Norge vant rennet i Ruka ved Daniel André Tande. Han to hoppet 142 meter i finaleomgangen. Tande var nummer sju etter første omgang.

Lenge trodde man Marius Lindvik ble nummer to, men han ble disket etter rennet.

To norske ble disket i førsteomgangen.

Robert Johansson ble disket fra lederplass i førsteomgangen for feil på drakten, mens Johann André Forfang lå på andreplass da han ble disket.

Flisespikkeri

De to hoppet i nye dresser. Forfang sier til NRK at dressene strøk på luftgjennomstrømning. Det synes han var flisespikkeri.

– Vi har gjort vårt for å forsøke å få dressen lovlig. Det måles med en sirkel på ti cm i diameter på forskjellige plasser. På et eller to punkt var det for lavt. Da pirker du veldig, spør du meg, sier Forfang til NRK.

– Luftgjennomstrømning blir ikke godkjent på forhånd. Det er vårt ansvar. Det har vi trodd vi har hatt i orden. Det er flisespikkeri og utrolig kjipt. Man blir jo fratatt muligheten for en topplassering.

Til TV 2 sier Forfang at det vart en overraskelse for hopperne også at det ble disk.

– Det er vårt ansvar til syvende og sist, men det er flisespikkeri. Dressen er god på alle mål. Det er luftgjennomstrømning det er snakk om.

– Er dressen brukt før?

– Ja, dette er andre helgen, Det er den samme som forrige helg. Da ble det ikke målt luft på det punktet. Det gjør det ekstra surt og sjokkerende, spesielt når en kjemper helt i toppen. Det er så bittert at jeg ikke har ord.

– Kjedelig

Robert Johansson bruker ikke like sterke ord som Forfang.

– Jeg synes det bare er utrolig kjedelig. Når jeg hoppet så bra og ville ledet. Nå skal jeg sørge for at alt er på plass, har ikke lyst at det skal skje igjen, sier han til TV 2.

– Vi har nok slurvet på luftgjennomstrømningen. Vi må bli nøyere på det, sa Johansson.

Forrige sesong slet Norge også med mange diskvalifikasjoner på grunn av hoppdressene.

Robert Johansson var nest best i kvalifiseringen og lengst i prøveomgangen. Han slo til med 138 meter og 144,5 poeng, men besto ikke målingen av utstyret. Noen minutter tidligere hadde Johann André Forfang landet på 137 meter og 141,6 poeng, men Tromsø-hopperen ble diskvalifisert for ikke å ha reglementert hoppdress.