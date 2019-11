Tottenham - Bournemouth 3-2

Se 2-0-scoringen i videovinduet øverst!

José Mourinho har sannsynligvis fått svaret på om det er Dele Alli eller broren hans som er oppført på lønningslisten for Tottenham, for den tidligere MK Dons-spilleren har fått sin renessanse under sin nye manager.

I 3-2-seieren mot Bournemouth lørdag scoret Dele Alli de to første for Tottenham.

– Han er tilbake, skriver den tidligere målmaskinen Gary Lineker på Twitter.

– Snakk om at José Mourinho har satt fyr på en mann. Han spurte om det var Dele Alli eller broren, kommenterte TV 2s Premier League-programleder Jon Hartvig Børrestad på bildene av 2-0-målet.

På overtid ble Dele Alli byttet ut til stående ovasjoner fra hjemmefansen.

Begge scoringene kom etter et langt oppspill av Toby Alderweireld. Først etter 21 minutters spill da ballen havnet hos Heung-min Son, som sendte ballen videre til Dele Alli. Engelskmannen kunne iskaldt sette inn 1-0.

Fem minutter inn i andre kamp kom et nytt oppspill fra Alderweireld, denne gang rett til Alli, som doblet Tottenhams ledelse med en ny god avslutning.

Moussa Sissoko økte til 3-0 på volley etter et nydelig angrep midtveis i andre omgang, før innbytter Harry Wilson reduserte til 1-3 på en fint frispark. Den utlånte Liverpool-eiendommen reduserte igjen til 2-3 på overtid, men vertene holdt unna til seier i de siste sekundene av overtiden.

Med 3-2-seieren har Tottenham klatret helt opp til femteplass på Premier League-tabellen under Mourinhos ledelse. Det er seks poeng opp til Chelsea på plassen foran. Bournemouth ligger på tolvteplass.

Bournemouth-spiss Joshua King er for øvrig fortsatt ute med skaden han pådro seg i landskampen mot Malta tidligere denne måneden.