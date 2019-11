Fredag ettermiddag gikk 28 år gamle Usman Khan til angrep med kniv på flere mennesker på London Bridge.

To mennesker ble drept, og tre ble skadet. Én av disse har i britiske medier blitt navngitt som 25 år gamle Jack Merritt.

25-åringen var en av koordinatorene for konferansen Learning Together, har som mål å bedre rehabiliteringen til tidligere innsatte.

– Hvil i fred

Gjerningspersonen deltok selv før han gikk til angrep.

Usman Khan var bevæpnet med to kniver, og hadde på seg en falsk bombevest. Han ble overmannet av tilfeldige forbipasserende, og ble senere skutt og drept av politiet.

Ifølge Sky News har 25 år gamle Jack Merritt studert juss ved universitetet i Manchester.

Merritts far bekrefter på Twitter at sønnen hans var én av de som mistet livet.

«Hvil i fred Jack. Du var en vakker sjel, som alltid tok de svakes parti», skriver faren i meldingen.

I tillegg til 25 år gamle Jack ble en kvinne drept i angrepet. Hennes identitet er foreløpig ikke kjent.

Dømt for terror

28 år gamle Usman Khan ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen. Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Politiet har bekreftet at Khan ble dømt for terror i 2012 og prøveløslatt i desember 2018.

– Et viktig etterforskningsskritt nå er å finne ut hvorfor han utførte dette angrepet, sa sjef for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, i en uttalelse natt til lørdag.

Tre skadet

Tilstanden til en av de sårede er kritisk, men stabil, mens en annen person er stabil. Det tredje offeret har mindre alvorlige skader, opplyste leder Simon Stevens i det offentlige helsevesenet NHS i Storbritannia fredag kveld.

Hendelsen etterforskes som terror.

– Mine tanker og dypeste kondolanser går til ofrene og deres pårørende i London. Vi skal aldri gi etter for feige terrorhandlinger, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter lørdag ettermiddag.

