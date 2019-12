Norge-Cuba 47-16

Camilla Herrem ble kåret til banens beste da Norge feide Cuba av banen i VMs åpningskamp. Hun fikk åtte på TV 2s spillerbørs.

Herrem scoret åtte mål, og delte med det toppscorertronen med Heidi Løke.

Etterpå var 33-åringen oppløst i tårer. Hun ble sittende lenge på stolene på sidelinjen, hvor hun også fikk trøst av lagvenninnen Marta Tomac.

Hendelsen gikk den norske pressen, som stod ventende på spillerne i intervjusonen, hus forbi, med unntak av Bildbyråns fotograf.

Da Herrem kom ut til journalistene etter kampen var hun blid som en sol.

Følelsene tok overhånd

Det var hun også på pressemøtet på spillerhotellet ANA Crown Plaza dagen etter seieren. Men der forklarer hun:

– Det var vel litt det gikk opp for meg at far er borte. Han pleide å være der. Så kommer det litt plutselig på meg også. Da trengte jeg å ta noen minutter for meg selv, sier Herrem til TV 2.

– Blir det ekstra forsterket av at du gjør det så bra?

Camilla Herrem tørker tårer etter storseieren mot Cuba Foto: DANIEL STILLER/Bildbyrån

– Det gjør kanskje det. Man vet at han hadde vært utrolig stolt av meg. Det hadde han vært uansett. Jeg tror kanskje det ble litt mye på en gang. Følelsene tok litt overhånd. Så klarte jeg ikke helt å kontrollere det.

– Kan man bruke den type følelser positivt også?

– Selvfølgelig. Man har det liggende i kroppen, om man føler seg trist eller lei, eller glad eller hva. Man klarer alltid å få det ut. Da må man gjøre det skikkelig på banen. Vise engasjement. Å vise at man er gllad, og så er det lov å vise at man kanskje er litt lei seg. Så får man det bare ut på en god måte egentlig.

– Hva betyr støtten fra Tomac?

– Hun er roomien min. Jeg har kjent henne i mange år. Det er godt for meg å ha henne her. Både hun og Emilie (Hegh Arntzen journ. anm) stoler jeg på, og kan snakke om alt med. De t er ganske deilig.

Tomac var glad for å kunne hjelpe.

– Hun trengte en god venn ved siden av seg. Jeg bare var der for henne. Det var ikke noe drama eller noenting. Det var litt kvalitetstid på siden der, sier hun til TV 2.

Tung tid

I lørdagens God Kveld Norge fortalte en gråtvaklt håndballstjerne om den tunge tiden etter at faren gikk bort, og at det var ekstra tungt i forbindelse med VM.

Faren har vært en støttespiller for Camilla i alle år, og hans uventede død i februar har satt spor:

– Det er det jævligste jeg har vært borti i hele mitt liv, sa Herrem

VM betyr også fire uker uten sønnen Theo (1,5). fordi hun ikke mener det er riktig å dra ham ut av rutiner og barnehage.

– Det skal nå nok gå, men jeg tror det gjelder å være mentalt innstilt på at slik er det. Jeg kunne ha vært veldig egoistisk og tenkt bare på meg selv, men det gjør man ikke, sa hun til NTB før VM-starten.