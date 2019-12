Har fraktet narkotika siden de var 15 år – nå ser de ingen vei ut

De møter dokumentar-teamet fra Norge bak fasaden iført mørke, nøytrale klær. Begge har dekket til ansiktet med en finlandshette.

– Vil dere kalle dere løpegutter?

– Det er det andre bruker, da.

Den ene mannen er 18 år gammel, den andre er 19. De forteller om hvordan de ble rekruttert til det kriminelle miljøet allerede i tenårene, og hvordan de føler seg fanget.

Den ene har forsøkt å komme seg ut, men mottok flere trusler. Nå ser han ingen vei ut.

Løpegutter

I episoden «Løpegutter» utforsker TV 2 og teamet i dokumentarserien «Norge bak fasaden» miljøene på Oslo Øst, der kriminelle gjenger i en årrekke har skapt store overskrifter.

Politiet har i flere år styrket tilstedeværelsen og innsatsen i de utsatte områdene. Likevel ligger det mye lettjente penger i å bli løpegutt.

De to mennene forklarer at de fortsatt driver med vold og narkotika. De ble begge involvert i det kriminelle miljøet da de var 15-16 år gamle.

– Det var vanskelig å skaffe seg jobb som 15-åring. Foreldrene våre hadde ikke den beste økonomien, så vi måtte finne en annen måte for å skaffe oss penger. Det var et par eldre gutter i miljøet vårt. De drev med salg av narkotika. Så vi begynte å selge litt for dem og fikk litt penger for det, sier den ene.

Han forteller at han ble fascinert og tiltrukket av miljøet da han så store pengebunker. Og når han først begynte, var det vanskelig å stoppe. På ett oppdrag kan de tjene 30.000 i kontanter.

– Det ble med at jeg tok ett oppdrag, og så ble det flere og flere og flere. Det endte aldri. Det var greit, jeg tjente jo penger, sier han.

BEVÆPNET: Dokumentar-teamet følger en av mennene på oppdrag. Da er han bevæpnet. Foto: Norge bak fasaden/Novemberfilm

Rekrutterer ned i 11-års-alderen

Et annet sted i Oslo, på en helt vanlig kafé, treffer TV 2 en mann som forteller at han er ansvarlig for å rekruttere tenåringer til kriminell aktivitet. Også han ønsker å skjule sin identitet.

Fattigdom er langt mer utbredt øst i Oslo enn det er i resten av landet. Han mener det gjør at ungdommer ser på kriminalitet som et alternativ, og forteller at han snakker med flere som mener deres etniske opprinnelse kommer i veien for andre karrièrevalg.

– Jeg rekrutterer de som ikke får seg jobb på noen annen måte. Det er ingen som gir dem jobb når de er 14-15 år og heter Abdi, sier mannen.

Han forteller at han blir oppsøkt av gutter langt ned i tenårene som ønsker å tjene raske penger.

– De vil leve som alle andre. De tenker hurtige penger. De kan tjene fem-seks tusen kroner på et enkelt oppdrag, sier mannen.