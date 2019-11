Real Sociedad - Eibar 4-1 (1-1)

24 minutter ut i kampen fikk Real Sociedad frispark like utenfor Eibars 16-meter. Ødegaard slo inn i feltet hvor innbytter Robin Le Normand var høyest og sendte Sociedad i ledelsen 1-0. Normand ble byttet inn allerede ni minutter ut i banen da Aritz Elustondo måtte ut med skade.

Dette var Ødegaards fjerde målgivende for sesongen.

Pape Diop utliknet for Eibar ti minutter senere etter litt rot i Sociedads midtbaneledd.

Like før pause scoret både Sociedad og Eibar, men begge scoringene ble annullert for offside. Sociedads grunnet offside, Eibars av hands.

På overtid i førsteomgang var Ødegaard nære sin andre assist for dagen da han spilte lekkert igjennom til Willian José. Men Sociedad-angriperen sendte ballen over mål.

Ødegaard med perlescoring

I andreomgang økte Sociedad til 3-1. Først satte kaptein Mikel Oyarzabal inn 2-1 like etter pause, før José denne gang tok godt vare på muligheten ti minutter senere.

Ti minutter før slutt viste Ødegaard for alvor frem silkefoten da han fikk ballen fra Portu like utenfor Eibars 16-meter. 20-åringen plasserte ballen i venstre kryss og 4-1 var et faktum. Ødegaards tredje ligamål for sesongen.

Ødegaard og Real Sociedad ligger på fjerdeplass i La Liga med 26 poeng.