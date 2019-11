Siden 20. november har den norske studenten Ingrid Martinussen (32) fra Ålgård sittet fengslet i Japan.

Ifølge 32-åringens familie er årsaken til fengslingen en pakke som ble stoppet i tollen. Pakken skal ha inneholdt spor av marihuana.

– Det er uvisst hvor mye det er snakk om, eller hvem pakken var adressert til, sa leder i studentorganisasjonen ANSAs Tokyo-kontor, Stian Šmakić Sopp, til TV 2 tidligere lørdag.

– Snill og god

Ingrid har asperger syndrom, og familien er derfor redde for hvordan hun håndterer å sitte i fengsel.

– Ingrid er veldig snill, og en god jente. Det finnes ikke noe vondt i hun, og hun har aldri vært på kanten med loven. Ingrid har aspergers syndrom, så hun er litt annerledes enn alle andre, men hun klarer seg helt fint, sier Ingrids bror til TV 2.

Broren mener det er absolutt ingenting som tyder på at søsteren har prøvd å importere narkotika til Japan.

STUDENT: Ingrid er svært glad i dyr, ifølge familien. Hun studerer for tiden en mastergrad ved Sophia University i Tokyo. Foto: Privat

Etter planen skulle Ingrid komme hjem til Ålgård til jul. Nå venter familien spent på om det blir en løsning.

– Det er sårt og ikke vite om hun kommer hjem til jul. Det er veldig tøft, sier broren og fortsetter:

– Hun har vært der i elleve dager nå, og i verste fall kan det bli mye lengre. Vi vet ikke hva som skjer, og det er mye som er usikkert.

Elden bistår

Familien har de siste dagene jobbet iherdig for å få på plass en norsk advokat som kan bistå dem. Lørdag ble de kontakt av advokat John Christian Elden.

– Vi har ikke helt hatt tiltro til den japanske forsvareren, så det er veldig fint at vi nå har fått engasjert Elden, sier broren.

Den anerkjente advokaten sier til TV 2 at han i samarbeid med familien prøver å få klarhet i hvordan den norske studenten har det nå.

– Vi er kommet i kontakt med den japanske politistasjonen hvor hun sitter, men familien hennes sier at hun ikke har det bra, sier Elden.

Han forteller at familien er i en krevende situasjon.

– Det er klart at de er engstelige når de ikke får noe særlig informasjon, og ikke vet noe om hvordan det går med henne, sier advokaten.

– Misforståelse

Han jobber nå med å få kontakt med japanske myndigheter og norske utenriksmyndigheter for å få klarhet i saken.

– Så langt virker det som en misforståelse rundt bestillingen av en pakke som er ankommet Japan, sier Elden.

Advokaten sier de håper å få en klarhet over situasjonen i løpet av få dager, og at han regner med at Ingrid vil bli løslatt fra varetekt om ikke så alt for lenge.

– Kommer hun seg hjem til jul?

– Det får vi håpe, sier Elden.