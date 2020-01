Elbilsatsingen har gjort Norge til et foregangsland på utslippsfri bilkjøring. Selv om antallet ladestasjoner henger kraftig etter den eksplosive salgsutviklingen, er vi kommet lenger enn de fleste på veien mot en «ren» veitrafikk.

I Norge er det i dag litt over 2.000 ladestasjoner med rundt fire ganger så mange ladepunkter. Takket være det raskt økende antallet elbiler, er ladestasjoner for disse bilene blitt et helt vanlig syn her i landet, spesielt i Sør-Norge.

Slik er det langt fra i alle andre land. Best står det til i Vest-Europa og Nord-Amerika, men bare i noen svært få mindre land er dekningen av lademuligheter på høyde med norske forhold – eller enda et lite hakk bedre i forhold til innbyggertall.

Av land det er naturlig å sammenligne med, er Nederland foran Norge både i antall stasjoner og regnet i antall innbyggere pr ladestasjon.

Krever nøye planlegging

I store land som USA og Tyskland er antallet ladestasjoner mye høyere enn i Norge, men til gjengjeld er innbyggertallene så høye at dekningen blir mye dårligere. Dette blir likevel ikke så kritisk, siden økningstakten i elbilsalget er et på et helt annet og mye lavere nivå enn her på berget.

Forskjellen på lademuligheter mellom Vest- og Øst-Europa er skrikende, og vil du på bilferie til de gamle østblokklandene med elbil, kreves det gode forberedelser og nøye planlegging.

Lite å by på i Øst-Europa...

Slik er dekningen i antall ladestasjoner og antall ladepunkter i Øst-Europa/ med Balkan:

Ungarn 464 - 907

Tsjekkia 398 – 512

Polen 172 - 384

Estland 153 - 165

Slovakia 137 - 200

Kroatia 96 - 174

Slovenia 92 - 137

Latvia 76 - 153

Romania 32 - 48

Litauen 24 - 28

Bulgaria 22 - 22

Serbia 13 – 23

Russland 14 - 18

Bosnia 8 - 12

Hviterussland 7 - 7

Ukraina 6 – 8

Albania 2 - 2

Moldova 1 - 2

Montenegro 1 – 1

Ladestasjoner som denne er et vanlig syn i Norge, selv om det også her burde ha vært langt flere Foto: Fortum.

Enda verre i Asia, Afrika og Sør-Amerika

Enda dårligere stelt er det i en rekke folkerike land i Asia, Afrika og Sør-Amerika, så her er veien mot nullutslipps-trafikk ennå svært lang. Denne listen forteller litt om dette, og hele 11 av disse landene finnes det foreløpig ikke en eneste ladestasjon i!

Dårligst dekning (antall innbyggere pr ladestasjon):

Pakistan 200.813.818

India 79.650.109

Kenya 50.950.879

Egypt 49.687.871

Argentina 44.688.864

Uganda 44.270.563

Brasil 26.358.494

Dominikanske Republikk 10.882.996

Russland 10.283.194

Sør-Afrika 9.566.404

Marokko 9.047.951

Ukraina 7.334.869

Colombia 7.066.383

Taiwan 4.738.818

China 4.066.224

Chile 2.599.601

Costa Rica 2.476.600

Albania 1.467.182

Hviterussland 1.350.302

Malaysia 1.335.102

Makedonia 1.042.526

