Se hvordan Stenberg vant i vinduet øverst!

Den 27 år gamle banesykleren fra Drammen var lenge i en tett duell med Verena Eberhardt om seieren.

Noen runder før slutt distanserte Stenberg østerrikeren, og vant med nesten én rundes margin.

– Det er meget lovende med tanke på OL, sier TV 2s kommentator Mads Kaggestad.

Stenberg er Norges fremste banesyklist og har gode muligheter for å kvalifisere seg til neste års OL i Tokyo.

I Hong Kong var ikke hele verdenseliten på plass. Stenberg utnyttet muligheten og tok sin første verdenscupseier.

– Jeg sa før start at i dag er mulighetenes konkurranse. Det er ikke dernest sagt at det er lett å vinne. Samtidig skal man slå disse andre jentene som er tatt ut på sine landslag og satser beinhardt. Da er det utrolig gøy at hardtsatsende og tålmodige Anita Yvonne Stenberg er den som går til topps, slår Kaggestad fast.

Søndag fra kl. 09.00: Se verdenscup i banesykling på TV 2 Sport 2 eller Sumo!

