Med seg på flyet til Japan for mesterskap nummer 13 hadde veteranen Heidi Løke med seg en helt spesiell hilsen i bagasjen.

Sønnen Alexander (12) hadde nemlig funnet frem kulepennen og skrevet «Kom igjen mamma» på representasjonstøy til mor.

– Det er veldig koselig at han finner på sånne ting, sier Heidi Løke til TV 2 etter lørdagens 47-16-seier over Cuba.

Løke delte selv hilsenen på Instagram.

– Da jeg vasket repdressen før jeg reiste, så jeg at det var etter eller annet da jeg skulle brette den sammen. Jeg så det før jeg reiste. Alexander hadde håpet jeg ikke skulle se det før avreise, men da jeg kom ned og tok den opp i dag, ble jeg veldig glad. Jeg ble litt rørt, sier Norges åttemålsscorer mot Cuba.

Det er bare to måneder siden Løke ble meldt uaktuell til VM på grunn av en meniskskade, men bare noen dager senere kom kontrabeskjeden på at den erfarne strekspilleren likevel ikke var skadet. Dermed ble det et nytt VM.

– Jeg er veldig glad for at jeg er her, og at det ikke var så alvorlig med den skaden, sier Løke, som også forteller at kroppen føles veldig bra.

– Det er ingen «vondter» her eller der, sier en smørblid Løke.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson lar seg inspirere av veteranen.

– Heidi er seig, men jeg vil bare minne om at hun kom sent inn i landslagsspill. Hun spilte ikke på yngre landslag, så jeg vil si til alle unge jenter hjemme i Norge: Det haster ikke. Du kan ta deg god tid. Du kan bli bra senere, bare du jobber hardt over tid, sier Hergeirsson.

– Det er veldig viktig å huske når du ikke er den beste 13-14-15-16-åringen. Det er veldig godt å ha noen sånne som Heidi. De kan også på lengre også, for de blir ikke så fort lei, fortsetter landslagssjefen.



VM i Japan fortsetter for Norge med Slovenia mandag. Slovenerne tok en meget sterk 32-26-seier over Nederland lørdag.