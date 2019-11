Norge-Cuba 47-16

«Goalscorer, number 24.... KRISTINE BREISTOL!»

Kristine Breistøl er en av Norges reserver i VM, men i de 15 første minuttene av åpningskampen mot Cuba var hun den store stjernen.

I alle fall om de på tribunen, i stor grad japanere, trodde på speakerens ord.

Man skulle tro at de norske stjernene var godt kjent i håndballverden, men i VMs åpningskamp var det tydelig at mannen med mikrofonen ikke visste hvem som scoret målene.

UNDRENDE: Landslagssjef Thorir Hergeirsson under kampen mot Cuba. FOTO: Vidar Ruud/Scanpix

Forviklinger

Hver gang Sanna Solberg scoret, og det gjorde hun ofte i åpningsminuttene, ble det ropt at det var Breistøl som stod for målet.

Hun satt imidlertid på tribunen, der jubelen blant det norske støtteapparatet etterhvert stod i taket. For målene, men også for hvem som ble utropt til målscorere.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, sier Breistøl til TV 2.

– Jeg ble bare veldig fornøyd da navnet mitt ble ropt opp. Da tenkte jeg, ja, OK. Godt gjort å score fire mål fra tribunen, flirer hun etter kampen.

Det var ikke bare henne. Marit Malm Frafjord ble også oppropt som målscorer da Kari Bratsett nettet. Malm Frafjord er hjemmeværende reserve. Også spillere på banen ble forvekslet: Silje Waade var Stine Bredal Oftedal, mens Marta Tomac fikk Camilla Herrems scoring.

– Det var litt kluss. Jeg skjønte ingenting. Jeg tror ikke noen skjønte noe som helst, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Kunne vært farlig

På storskjermen stod de rette navnene, og trolig brukte speakeren en liste over Norges bruttotropp da han leste opp målscorere.

Landslagssjefen er glad for at feilen lå hos arrangørene, og ikke hos Norge. Men tanken streifet ham.

– Det viktigste var at de rette navnene stod på kamprapporten. Hvis ikke kunne det vært farlig.

Etterhvert ga en fra Norges administrasjon beskjed om at de brukte feil navn. Da ble det ordning i sysakene i ellers pertentlige Japan.

– Vi fikk oss en god latter i alle fall. Vi håpet at det skulle fortsette litt til, for vi lurte hele tiden på hvem de skule si når neste mann scoret, sier Breistøl.

– Hvordan kan dette skje?

– Alt kan vel skje i Japan. Det er veldig godt gjort, egentlig.

– Fire mål uten å spille, det er vel greit å ta med seg?

– Ja, jeg er superhappy med kampen jeg, ler 26-åringen.



DISKUSJON: Her har IHFs representanter fått beskjed om speaker-tabben. FOTO: TV 2

Fornøyd Solberg

Sanna Solberg hadde hørt om forvekslingen, men fikk det ikke med seg på banen.

– Det ble Breistøl, ja. Det er ikke verst. Hun er ikke i troppen en gang. Det er kjempegøy, smiler Solberg som scoret fire på de åtte første minuttene, og sju totalt i en kamp der hun vekslet på spilletiden med Camilla Herrem.

– Jeg er fornøyd med det. Det var ikke verdens beste motstand vi får i dag. Vi får god selvtillit inn i starten her. Det tror jeg blir viktig utover i mesterskapet.