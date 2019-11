Johannes Høsflot Klæbo viste gode takter på 15-kilometeren i Ruka og gikk i mål på tiden 35 minutter og 23 sekunder. På det tidspunktet ledet han med 20,1 sekunder ned til Didrik Tønseth.

Men Iivo Niskanen gikk ut med alt han hadde fra start og ledet fra 6,2 kilometer og hele veien til mål. Finnen slo Klæbo med 13 sekunder.

Emil Iversen tok den siste pallplassen foran Tønseth på fjerdeplass.

Aleksandr Bolsjunov endte på femteplass.

– Jeg er veldig godt fornøyd og tar med meg at ting kjennes bra ut. Litt kjipt at jeg ikke klarer å henge med Niskanen på hans andrerunde. Min tredjerunde opp første bakken tok han ti sekunder på meg, som gjør at jeg dessverre ikke klarer å være med. Men da er det noe å trene mot til neste år, så det er godt å ha med seg, sier Klæbo til TV 2.

Iversen var godt fornøyd med pallplass.

– I dag har jeg gjort det kjempebra. Jeg gikk for meg selv hele tiden og bare malte på. Jeg avsluttet veldig bra, så det er jeg veldig fornøyd med. Så jeg gleder meg til imorgen, sier Iversen om søndagens jaktstart.

Sundby: – Er ikke i form ennå

Martin Johnsrud Sundby var usikker på formen før løpet og virket sliten i sporet. Han endte på 16.plass, 1 minutt og 16 sekunder bak vinner Niskanen.

– Jeg er ikke i form ennå. Objektivt sett har det vært dårlige prestasjoner, men det var mye bedre i dag enn forrige helg, da, sier Sundby til TV 2 og tenker på da han måtte bryte 15-kilometeren på Beitostølen.

– Jeg må ha en viss stigning fra helg til helg her, skal jeg få en spennende vinter i vente. Men det er forventningene, at det sakte, men sikkert, nærmer seg noe. Så får vi gjøre opp et statusvurdering etter neste helg med hvilke grep jeg gjør. Mine hovedmål kommer fra 15. januar og utover i vinter og da må jeg gjøre gode vurderinger, legger Sundby til.

Klæbo i ledelsen

Klæbo gikk ut med en knapp ledelse på 1,2 kilometermerket foran Pål Golberg og Emil Iversen.

Han økte til neste passering og ledet med 7,2 sekunder ned til russiske Ivan Yakimushkin etter 3,1 kilometer. Klæbo hadde så langt den klart beste åpningen på lørdagens 15-kilometer.

Emil Iversen med startnummer 48, seks løpere etter Klæbo, markerte seg umiddelbart i sporet. Han gikk så vidt forbi Klæbo på 3,1 kilometermerket og økte etter fem kilometer.

Etter 6,2 kilometer ledet Iversen foran Didrik Tønseth på andreplass, Klæbo på tredje og Golberg på fjerde. Men løpere som Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen var ennå ikke startet.

Klæbo satte inn et ekstra gir og ledet med 9,6 sekunder da han passerte 11,2 kilometer. Han økte ledelsen ved 13,1 kilometer og ledet ved målgang.

Råsterk Niskanen

Men finsk toppfart dyttet Klæbo ned fra førsteplassen. Niskanen var råsterk i sporet og tok ledelsen etter 3,1 kilometer. Iversen lå noe foran etter fem kilometer, men ved 6,2-passeringen tok Niskanen tilbake ledelsen og holdt på den hele veien til mål.