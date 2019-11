Nederland-Slovenia 26-32 | Frankrike-Sør-Korea 27-29

To store overraskelser på VMs åpningsdag. Nederland røk for Slovenia, mens TV 2s VM-favoritt Frankrike tapte mot Sør-Korea.

Nederland var på forhånd regnet som Norges største utfordrer i VMs gruppe A, men fikk seg en på snuten i første kamp mot Slovenia.

Slovenernes største stjerne, Ana Gros, scoret sju mål, men ble satt kraftig i skyggen av storskytter Tjasa Stanko som med 12 mål feide Nederlands mer etablerte stjerner av banen.

Slovenia tok kommandoen fra start og selv om Nederland kom seg ajour, var det tidlig klart at Norges neste VM-motstander var de sterkeste.

Thorir Hergeirrsson er herved advart før mandagens dyst.

– Vi er litt overrasket over dette. Jeg håper vi kan fortsette å spille som dette, og vinne flere kamper, sier Ana Gros på pressekonferansen.

Advarer mot stjerne



TV 2s ekspert er imponert, men likevel skeptisk på sikt.

– De er bedre enn man hadde sett for seg, men har få spillere tilgjengelig. Slovenia holder nok nivå mot Norge, men vil bli svakere utover, sier Bent Svele.

– Det er en stor overraskelse at de vinner, men det trenger ikke bety mye for Norges del, hvis Slovenia ikke går videre. De bør få mer plunder mot et norsk forsvar som skal være mye bedre enn Nederland også.

Han ber likevel Norges forsvar merke seg alle Slovenias bakspillere: Stanko, Nina Zulic og Gros.

– De har fin fart i krysningsspillet og er gode sammen. Prioritet en vil alltid være Gros.

I TV 2s VM-tips var ekspertene samstemt i at Slovenia ikke ville være blant de tre lagene som tok seg videre fra gruppen, mens Nederland var bankers sammen med Norge.

– Nederland virket tamme, litt rådville og usikre. De regnet sikkert med at dette ville gå greit, men savnet av Nycke Groot var stort, sier Svele.

– Det er skuffende. Vi har jobbet hardt de siste ti dagene, men gjorde for mange feil. Neste kamp er mot Angola og den må vi vinne, sier Nederlands landslagssjef Emmanuel Mayonnade.

Fransk falitt

Resultatet i Aqua Dome var ikke det eneste overraskende resultatet. Noen mil unna, i Yamaga City Overall Gymnasium, fikk favoritt Frankrike pryl.

Sør-Korea vant 29-27 etter en liten sensasjon i håndball-VM.

Frankrike vant EM i fjor og ledet 13-12 ved pause i VM-åpningen, men fikk en elendig start på 2.-omgangen etter et vell av tekniske feil. De mange bortkastede ballene utnyttet Sør-Korea og omsatte dem i kontringsmål.

Norge møter lag fra puljen til Frankrike og Sør-Korea i hovedrunden.

Sør-Korea revolusjonerte kvinnehåndballen mot slutten av 1980-tallet. Det ble OL-gull i overlegen stil både i 1988 og 1992. I 1995 vant asiatene også VM.

Det er den hittil siste VM- eller OL-tittelen deres.

Frankrike og Russland var av mange håndballeksperter sett på som de to store gullfavorittene i Japan-mesterskapet.