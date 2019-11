Norge-Cuba 47-16 (25-9)

Da Norge ledet 25-9 til pause over Cuba i åpningskampen av VM, var det ikke fritt for at tankene gikk litt til Håndballjentenes målrekord: 48-11 mot Uruguay i 2001.

De norske jentene måtte til slutt nøye seg med 47-16-seier, etter en sluttspurt som endte med Camilla Herrems lekre trikkskudd.

Norge fikk imidlertid akkurat det de ønsket seg i det store bildet: En relativt lett kamp, som medførte begrenset tid på banen for nøkkelspillere som Stine Bredal Oftedal, og at mange fikk komme i gang med mesterskapet. Alle utespillerne noterte seg for nettkjenning.

– Norge er proffe og tar det på alvor. Det blir en kosekamp for venstrekantene, mens Silje Solberg er solid i målet, konkluderer TV 2s håndballekspert Bent Svele.

VM-debutantene Ingvild Bakkerud og Moa Högdahl scoret henholdsvis tre og to hver, mens Heidi Løke ble Norges toppscorer med åtte mål - i det som er hennes trettende mesterskap. Det var like mange som Camilla Herrem.

Tidlig rykk

Håndballfeberen lar vente på seg i Kumamoto. Norge gjorde jobben foran relativt glisne tribuner, med bare et titalls ikledd Norges røde farger, men riktignok også et par hundre lokale skuelystne som med klappere bidro til tidvis god stemning.

Norge stupte VM i gang i det for anledningen ombygde svømmeanlegget Aqua Dome i Kumamoto. Kari Brattset ga Norge ledelsen med det første skuddet, og Silje Solberg reddet straffe på Cubas første forsøk.

Dermed var en god tone satt.

Tvillingsøster Sanna Solberg startet forrykende, og scoret fire mål på kampens åtte første minutter.

Elleve minutter ut i kampen stod det 10-4 til Norge og det ble akkurat den plankekjøringen man forventet. Til pause var differansen økt til 25-9.

Aldri tvil

Selv om Thorir Hergeirsson før kampen spøkte i et intervju med TV 3 at kampen var 50/50, har til og med han vært klar i forkant på at denne kampen skal Norge vinne - til tross for Cubas uortodokse og smått fysiske stil.

At åpningskampen ofte innebærer et lag med rusk i maskineriet er et annet element som er blitt omdiskutert, men motstanden i Kumamoto lørdag var noe helt annet enn Tyskland i fjorårets EM, eller Russland i VM 2015.

Den gangen gikk Norge helt til topps i mesterskapet, til tross for tapet i åpningskampen.

Bonuser

En seier vil selvsagt lønne seg for spillerne.

Skulle Norge vinne mesterskapet får alle spillerne, 19 inkludert tre reserver, 120.000 kroner hver. 90.000 er for gullet. 30.000 kommer på toppen for å sikre OL-plass allerede i VM, skriver NTB.

Skal det siste slå inn, må Norge vinne finalen 15. desember.

Dette er bonusene for mesterskapet (OL-satsene i parentes):

Gull: 90.000 (100.000) kroner.

Sølv: 60.000 (75.000)

Bronse: 40.000 (50.000)

4. plass: 17.000

5. plass: 10.000

Direktekvalifisering til OL: 30 000