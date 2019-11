– Den som er født som en tosk, blir aldri kurert. Det ordtaket passer perfekt til Japans statsminister, het det i en uttalelse lørdag.

Bakgrunnen er at Nord-Korea torsdag foretok den fjerde testen av det Pyongyang kaller landets nye «superstore» rakettutskytingssystem.

Militærledelsen i Sør-Korea har uttalt at to kortdistanse-prosjektiler ble skutt ut fra systemet og at de landet i Japanhavet.

Japans statsminister Shinzo Abe og japanske myndigheter mente på sin side at det kan ha dreid seg om oppskyting av et ballistisk missil. Det har fått Nord-Korea til å reagere, melder Reuters.

– Det kan sies at Abe er den eneste idioten i verden og den dummeste mannen i historien når han ikke klarer å skille mellom et rakettutskytingssystem og et missil mens han ser på bilder fra utskytingen, sier en ikke navngitt visedirektør for avdelingen i det nordkoreanske utenriksdepartementet som har ansvar for Japan til det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Selv sivile ser forskjell

– Det er helt naturlig at Abe blir latterliggjort som en valp rammet av skabb når han ikke klarer å skille en ting fra en annen, sier visedirektøren, som mener at «til og med sivile» lett kan se forskjellen.

Nord-Korea reagerer ikke bare på at Abe «tok feil», men også på hans uttalelser om Nord-Korea som en trussel.

– Det verste er at Japan lager et stort oppstyr om «en alvorlig utfordring ikke bare for Japan, men også det internasjonale samfunnet» og «trusler fra nord», uttaler vedkommende, som hevder prosjektilene ikke landet i Japanhavet.

– Politisk dverg

Han kommer også med en advarsel til Abe.

– Abe vil muligens se hva et ekte ballistisk missil er i ikke fjern framtid, rett under nesen. Abe er ikke noe annet enn en perfekt tosk og en politisk dverg uten sidestykke i verden, sier visedirektøren.

Det er andre gang denne måneden at Nord-Korea har kritisert Abe. Han pleier å fordømme Nord-Koreas tester. Nord-Korea har advart ham om at han aldri får sette beina på nordkoreansk jord.

Selv har Abe tidligere i år uttalt at tiden er inne for å møte Kim Jong-un og gjenopprette diplomatiske bånd mellom de gamle fiendene.

Atomforhandlinger

Nord-Korea er underlagt en rekke internasjonale sanksjoner over landets atomvåpenprogram. Resolusjonene forbyr Pyongyang prøveoppskyting av ballistiske missiler og testing av atomvåpen.

FNs sikkerhetsråd pleier å fordømme Nord-Korea for brudd på resolusjonene. Sikkerhetsrådet har ikke sendt ut noen uttalelse etter torsdagens test.

Nord-Korea har flere ganger testet kortdistanseraketter, noe USAs president Donald Trump har beskrevet som uproblematisk.

Trump har møtt Kim tre ganger for å få i stand atomforhandlinger mellom Nord-Korea og USA, men så langt har ikke samtalene ført fram. Tidligere denne måneden antydet Trump på at det kan være mulig å få i stand et fjerde møte, men Nord-Korea svarte med at landet ikke er interessert i å delta i møter som ikke fører fram til noe.