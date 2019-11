Usman Khan(28) tidligere dømt for terrorplaner mot Big Ben og London-børsen

I desember i fjor slapp han ut. Ifølge britiske The Times gikk Khan med med elektronisk sporing som en av sine vilkår for at han slapp ut av fengsel.

Terrorskoleplaner

I tillegg til terrorplanene, hadde Khan og to andre i gruppen også planer om å finansiere og etablere en treningsleir.

– Det fremstår som klart for meg at Usman Khan og Nazan Hussain skulle gå på skolen, og at de selv var lystne på å gjennomføre terrorhandlinger i Kashmir, og at tanken var at de og andre de rekrutterte hadde erfaring derfra, så kunne de returnere til Storbritannia for å gjennomføre voldelig terror her, skriver dommeren.

Khan var bare 19 da han ble dømt, og yngst i gruppen. Han hadde da ingen tidligere domfellelser.

Samme åsted som i 2017

To personer, en mann og en kvinne, ble drept ved London Bridge fredag. Tre andre, to kvinner og en mann, er sendt til sykehus med knivskader.

London Bridge var også åsted for et angrep i 2017, da tre personer kjørte en varebil inn i folkemengden på broen, og drepte åtte personer i det påfølgende angrepet. Minst 48 ble skadet i det angrepet.

Før Khan ble skutt og drept av politiet ved broen, prøvde flere mennesker, deriblant en sivilkledd politibetjent å overmanne han. Turguiden Tom Gray hevder å ha vært en av dem, og forteller til ITV at Khan var bevæpnet med to kniver, og hadde teipet den ene fast i håndet.

Politiet har opplyst om at gjerningspersonen var ikledd en falsk bombevest.