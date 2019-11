Årsaken er, ifølge The Times , at De konservative frykter at Trumps offentlige støtte til Boris Johnson kan bli brukt som ammunisjon av Labour-leder Jeremy Corbyn.

Til radiokanalen LBC sier Johnson at Storbritannia og USA har et nært forhold på alle nivåer, men at det er best om de ikke blander seg inn i hverandres valg.

– Det vi tradisjonelt ikke gjør, som gode venner og allierte, er å involvere oss i hverandres valgkamper, sa Johnson.

USAs president har tidligere kalt Johnson «Storbritannias Trump», og han sa i et intervju i oktober at det ville være «så dårlig» for Storbritannia dersom Corbyn blir statsminister.

Corbyn svarte da med å tvitre at «Trump forsøker å blande seg inn i valget i Storbritannia for å få sin venn Boris Johnson valgt».

Britene går til valg 12. desember.

Trump besøker Storbritannia i forbindelse med et NATO-møte.