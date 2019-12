Det er ingen skam å snu, Bent Høie!

Torsdag 29. november slo statsministeren Nav-alarm. Samtlige departementer og underliggende etater skal nå under lupen, for å sikre at de ikke har feiltolket EØS-regelverket – som kan føre til en ny nasjonal skandale med enkeltmennesker som ofre.

Samtidig som dette skjer, skal Stortinget stemme over et lovforslag som vi og landets fremste helsejurister har advart mot at kan være i strid med våre internasjonale forpliktelser.

Varsko

Forslaget som Stortinget skal stemme over går ut på å lovfeste Beslutningsforum for nye metoder, et system for innføring av nye medisiner i Norge. Vi er enige i at det er viktig å ha et etterprøvbart, lovfestet system for prioritering og innføring av nye medisiner. Men, det lovforslaget regjeringen har foreslått ser ut til å stange mot retten til nødvendig helsehjelp. Helseminister Bent Høie har forsøkt å berolige oss, men hans uttalelser henger ikke sammen med det som foreslås i lovteksten.

På spørsmål fra Arbeiderpartiet, svarte helseministeren at lovforslaget «etter hans vurdering» er i tråd med menneskerettighetene. Det er både vi og landets fremste eksperter på helserett usikre på. Det meste tyder dessverre på at en utredning av disse spørsmålene ikke har funnet sted før lovforslaget er sendt til Stortinget.

Feil rekkefølge kan få alvorlige konsekvenser

I Norge er det Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke nye medisiner og metoder som skal innføres i sykehusene. Dette systemet ble etablert i 2013, men har enda ikke blitt evaluert. Høie sier at det nå skal evalueres, men hvorfor ikke da vente med å lovfeste før man har resultatet av evalueringen?

Problemet med regjeringens forslag til lovfesting er noe Kreftforeningen har påpekt i flere sammenhenger, over lengre tid. Pasienter har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Begrepet «nødvendig helsehjelp» betyr helsehjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell vurdering av behov. Omfang og nivå må derfor vurderes konkret. Det avgjørende vil være pasientens behov ut fra en helsefaglig vurdering.

Problemet er at det ikke ligger noen garanti for dette blir gjeldende med den foreslåtte lovteksten. Snarere tvert imot.

Lovteksten som er foreslått sier at «Retten til nødvendig helsehjelp gjelder de tjenestene som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å yte og finansiere, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1 a og 4-4».

Høies ord og Høies lov

Beslutningsforum for nye metoder gjør sine vurderinger på bakgrunn av gjennomsnittlige helseeffekter for en hel gruppe. Det betyr at dersom du skiller deg radikalt fra «din pasientgruppe» og kan vise til god effekt av en behandling som ikke er innført av Beslutningsforum, mister du med dette lovforslaget retten til å bli vurdert individuelt. Dette er åpenbart i konflikt med Høies uttalte intensjoner og dagens pasientrettigheter.