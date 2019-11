En mann, iført en falsk bombevest, ble fredag skutt og drept av britisk politi, etter at han angrep flere personer med kniv sentralt i London.

I forkant av skuddløsningen fra politiet, ble angriperen overmannet av flere sivile og en sivilkledd politibetjent.

To personer ble drept i knivangrepet. Tre andre ble skadd, én av dem var i kritisk, men stabil, tilstand sent fredag kveld.

Politiet etterforsker angrepet som et terrorangrep, skriver Washington Post.

Tidligere dømt

Ifølge flere medier, deriblant blant annet CNN, ITV og nyhetsbyrået AFP, har mannen tidligere sonet i en terror-relatert dom.

Ifølge CNN, gikk mannen med en sporingsbrikke, og måtte kontinuerlig melde fra til myndighetene om hvor han befant seg. De nevner ikke hvorvidt det var en fotlenke.

Dømte som slipper ut på slike vilkår i Storbritannia, får også husarrest, skriver CNN. Om man bryter vilkårene blir en returnert til fengsel, uten klagemuligheter.

Ifølge BBC og Sky News var gjerningsmannen knyttet opp til islamske ekstremistiske grupper.

Startet ved konferansesenter

Angrepet startet ifølge politiet ved konferansesenteret Fishmongers Hall, før han bevegde seg mot London Bridge.

Ved konferansesenteret ble det fredag arrangert en konferanse av Cambridge Universitys kriminologi-institutt, der både fengselsansatte og tidligere innsatte var invitert.

Ifølge avisen The Times of London var gjerningsmannen invitert for å dele sine erfaringer under denne konferansen.

– Vi er dypt bekymret over meldinger om at universitetet ved Cambridges ansatte, studenter og alumni ble rammet av hendelsen ved London Bridge, skriver universitetet i en pressemelding.

– Våre tanker er med alle dem som ble rammet av disse grusomme hendelsene, skriver universitetet.

Gjenomsøkte angriperens bolig

Angriperen ble identifisert av politiet fredag kveld, og sent fredag gjennomsøkte de mannens bolig.

Statsminister Boris Johnson uttalte fredag at det var et feilgrep å slippe ut mennesker som er dømt for vold tidlig.

– Det er viktig at vi går bort fra den vanen, og at vi gir riktig straff for farlige kriminelle, spesielt terrorister. Det tror jeg også folket ønsker, sier statsministeren.

– Byen vår kjenner smerten våre naboer i London føler i dag, uttalte New York-borgermester Bill de Blasio etter angrepet.

Londons politisjef har uttalt at tilstedeværelsen til politiet kommer til å bli kraftig forsterket de kommende dagene.