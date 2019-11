Kristian Wensbakk fra Inderøya i Trøndelag var rett ved London Bridge da gjerningsmannen med kniv og bombevest gikk løs.

– Jeg var i London i forbindelse med jobb, og var på kontoret i 8. etasje da vi plutselig fikk med oss at det skjedde noe rett utenfor, sier Wensbakk.

– Vi sprang mot vinduet for å se hva som skjedde. På gaten nedenfor løper folk i full panikk rundt omkring, sier Wensbakk.

Surrealistisk

Rett før Wensbakk har kommet til vinduet har den antatte gjerningsmannen blitt avæpnet. Politiet bekrefter i etterkant av hendelsen at mannen hadde på seg en falsk bombevest.

OMRINGET: Her er den antatte gjerningsmannen avvæpnet og omringet av politibetjenter. Foto: NTB scanpix

– Jeg så det lå en mann på alle fire på bakken. Han ble skutt flere ganger av politiet, før han segnet om. Det hele var surrealistisk å se på, sier Wensbakk.

Like etter filmet Wensbakk litt av hva som skjedde. I videoen ser man den antatte gjerningsmannen ligge livløs på bakken, mens bevæpnet politi følger med på han fra avstand. Hele broen er på dette tidspunktet sperret av.

Han forteller at de bestemte seg for å trekke unna vinduet på grunn av at situasjonen var uoversiktlig.

Ekkel følelse

To personer er bekreftet omkommet etter knivangrepet, i tillegg til mannen som ble skutt av politiet. Tre personer er skadet.

– Det var en skikkelig ekkel følelse. Jeg så en person bli båret vekk på båre, og politi med våpen, hjelm og skuddsikre vester var å se over alt, sier Wensbakk.

POLITI: I etterkant av terrorhendelsen var området rundt London Bridge sperret av, og væpnet politi patruljerte gatene. Foto: Kirsty O'connor / NTB scanpix

Mye politi i gatene

Han vil i etterkant berømme politiet i London for måten hendelsen ble håndtert på.

– Vi fikk ikke på noe tidspunkt panikk, og jeg opplevde at politiet hadde situasjonen under kontroll. Hele området ble i etterkant sperret av og sikkerhetsombudet var voldsomt, sier Wensbakk.

I etterkant av hendelsen har Wensbakk og kollegene brukt tid på å gå igjennom hva som har skjedd.

– Jeg sitter på restaurant med kollegene mine nå, og det er litt blandede følelser. Det er jo ikke noe man tror man skal få oppleve på kroppen, sier Wensbakk.