Fredag imponerte Pål Golberg med andreplass på sprinten i Ruka.

– Jeg husker nesten ikke sist jeg var i så bra form. Det må ha vært her i Ruka for to år siden. Da var jeg vel best i verden av de som ikke heter Johannes, forteller han til TV 2. Og sikter naturligvis til Johannes Høsflot Klæbo - som også vant den gang - som på fredag.

Golberg er tydelig lettet over at "kroppen spiller på lag".

– Sykdomshistorien min tar nesten for lang tid å fortelle, sier han.

Det har vært kyssesyke, meslinger og ulike virussykdommer.

– Jeg skal innrømme at det har vært tider hvor jeg har lurt hva som er vitsen med å holde på med dette her. Nå det siste året har jeg vært på "stigende rus", jeg har følt at det har gått bedre både psykisk og fysisk. Og jeg har fått tilbake lysten til å komme tilbake i verdenstoppen.

Datteren Frida ser pappa Pål Golberg i aksjon på TV-skjermen. FOTO: Privat.

– Oppi all motgangen har du blitt pappa, hva har det betydd?

– Mye, det er virkelig å anbefale, sier han litt rørt.

– På hvilken måte har det påvirket deg?

– Jeg tror at jeg har blitt bedre som pappa, jeg føler at jeg fikk utvidet horisonten litt da Frida kom til verden for ni måneder siden. Du får et litt annet perspektiv på livet. En dårlig treningsøkt blir fort glemt når du kommer hjem til ei som stort sett er blid hele tiden. Det er vanskelig å forklare, men jeg tror at de som er pappa skjønner hva jeg mener. Nå valgte ikke Line (Sogn Plassen) og jeg å bli foreldre for at jeg skulle bli bedre på ski, men jeg kan trygt slå fast at det hjelper og at det beriker livet hver dag.

Familien på tur. FOTO: Privat.

Landslagstrener Arild Monsen gleder seg stort over at Golberg er tilbake i gammel slag.



– Nå har han faktisk vært sykdomsfri en hele treningsperioden til denne sesongen - og da ser vi fort resultater. Også skal vi heller ikke helt se bort fra pappaeffekten!

Frida og pappa Pål Golberg. FOTO: Privat.

Lørdag er Pål Golberg klar for andre etappe av touren i Ruka. 29-åringen gleder seg til 15 kilometer klassisk. En distanse han liker godt.

– Og der kan det bli ny pallplass?

– Det er mange gode løpere og kommer jeg blant de seks beste så er det bra, sier Pål Golberg.

Pål Golberg har fire verdenscupseire, den siste kom her i Ruka i 2016.