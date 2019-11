Totalt er det snakk om mellom 400 og 500 mennesker som er evakuert, sier operasjonsleder Stein Rune Helleraker i Vest politidistrikt til TV 2.

Politiet fikk melding om lekkasjen klokken 20.35. Omkring 20 minutter senere er alle evakuert fra stedet.

– Alle er ute, og forestillingen er avbrutt. Meldingen gikk ut på at man hørte during under gulvet, og at det kom vann opp fra gulvet, sier Helleraker.

Politiet og brannvesenet jobber videre med å undersøke årsaken til lekkasjen.