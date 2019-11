De første meldingene om knivstikkingen kom inn klokken 19.45 fredag kveld.

– Knivstikking med flere skadde i Grote Markstraat i Haag. Nødetatene er på stedet, skriver politiet på Twitter.

Detaljer rundt hendelsen er så langt ikke kjent. Det skal ha vært svært mange i gatene i anledning Black Friday.

Grote Markstraat er blant de viktigste shoppingområdene i sentrum av byen.

Bilder fra stedet viser et voldsomt politioppbud. En stor ansamling mennesker står utenfor politisperringene og følger med på nødetatenes arbeid på stedet.

Gjerningsmannen skal ha stukket fra stedet. Politiet i Haag gikk ut og etterlyste en mann på 45-50 år, ikledd en svart jakke, grått skjerf og gråe joggebukser. Mannen skal være lys i huden.

Knivstikkingen kommer kun timer etter at minst to personer ble drept i et terrorangrep i London fredag ettermiddag. Her ble gjerningsmannen lagt i bakken og avvæpnet av sivile, før politiet ankom stedet og skjøt og drepte ham.

Saken oppdateres.