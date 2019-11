Klokken 16.57 fikk politiet inn en melding om en ruset og truende mann på Vadmyra i Bergen.

– Mannen fremstod for innringer som sint og ruset. Det viste seg også at han hadde et brekkjern, så det ble besluttet å rykke ut med bevæpnet politi, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker til TV 2.

Når Politiet kom til stedet roet mannen seg og han ble pågrepet uten dramatikk.

– Han er innsatt i varetekt, og det er opprettet en trusselsak. At han truet disse to personer fremstår som tilfeldig, men mannen skal forklare seg når han er i stand til det, sier Halleraker.

Ingen kom til skade som følger av hendelsen.