Fredag kveld går den femte av totalt seks semifinaler i Norske Talenter av stabelen.

Kort tid etter de første deltakerne hadde fremført sine numre måtte produksjonen stenge avstemmingen på nett på grunn av tekniske problemer.

Rettferdighet

PR- og Mediesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl forteller hvorfor de har valgt å stenge.

– Det har vært tekniske problemer hos TV2.no som har gjort at avstemmingen etter at de to første deltakerne hadde oppdtrådt ikke ble regnet med. Ettersom vi er ekstremt opptatt av at det skal være rettferdig har vi dermed valgt å ikke ta med resten av stemmene som kommer inn via nettsiden, sier Dahl.

Fortsatt mulig å stemme

Dermed vil det kun være mulig å stemme per telefon og SMS i kveldens sending.

– Når man kutter ut tv2.no-stemmene så er det jo SMS og telefon-stemmene vi tar utgangspunkt i slik at alt skal bli jevnt fordelt utover kvelden, ifølge Dahl.