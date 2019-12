Det er som kjent ikke tillatt å bruke håndholdt mobiltelefon i bil. Men gjelder dette forbudet også når bilen står stille i kø eller på rødt lys?

Ja, mente politiet, og ga en Vestfold-kvinne i 20-årene en bot på 2.000 kroner for mobilbruk i bil tidligere i år.

Det var likevel en hake ved dette, mente Vestfold-kvinnen, som nektet å betale boten. Hun satt nemlig i en bilkø med mobiltelefonen i passasjersetet. Da køen stoppet helt opp i rundt ett minutt, låste hun opp mobilen med høyre hånd for å sende en kort melding om at hun ble forsinket. Imidlertid startet bilene å bevege seg igjen, og hun la da bort telefonen uten å ha sendt noen melding, meldte NRK, som først omtalte saken.

Siden boten ble nektet vedtatt, havnet saken i Tingretten i Drammen for kort tid siden.

Det viste seg da at Tingretten var enig med kvinnen, og mente at hun ikke hadde gjort noe galt siden bilen sto stille da hun tok opp telefonen. Retten fant også at trafikkforskriften er uklar på dette punktet, noe kvinnens advokat er helt enig i.

Forskrift må da skrives om

I forskriften heter det blant annet følgende:

Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.

– Folk har nok trodd at man kan sjekke telefonen når bilen står stille, enten dette er i kø eller på rødt lys. Jeg tror påtalemyndigheten må forstå at det må stilles strengere krav til ordlyden på dette punktet. Det har da også vært en skjerping med hensyn til kravene til klar ordlyd i lover og forskrifter, sier advokat Jan Kildahl til Broom.

– I dette tilfellet står ikke ordlyden på egne ben dersom det menes at forbudet om bruk av mobil også skal gjelde når bilen faktisk står stille. Hvis det skal være slik at forbudet mot å bruke mobiltelefonen skal gjelde også når bilen står stille, slik som i dette tilfellet, så må trafikkforskriften skrives om slik at dette er tydelig definert. Det er ikke nok å vise til at påtalemyndigheten ønsker å ramme også de som står stille, sier advokat Kildahl.

Kan kreves gjenopptatt

– Kan det være mange som har blitt bøtelagt på samme grunnlag?

– Jeg tror neppe det kan være så fryktelig mange slike saker. Dette er ikke noe det har vært spesielt fokus på, og ved kontroll står politiet som regel der trafikken er i bevegelse, sier Kildahl.

Han legger til at de som eventuelt har fått og vedtatt slikt forelegg tidligere, vil kunne kreve dette gjenopptatt, forutsatt at denne dommen blir rettskraftig.

Det har ikke lykkes Broom å få kontakt med politiadvokaten som førte saken for påtalemyndigheten, for kommentar.

