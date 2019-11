Den 34 år gamle artisten fra Holmlia ble verdenskjent etter at han som barn traff Michael Jackson. De to ble nære venner, og Omer bodde i perioder på superstjernens ranch Neverland i California.

I voksen alder har Bhatti satset på en karriere som danser og artist. Nå slipper han låta «Meditation».

– Jeg gir låta terningkast fem og videoen terningkast seks, ler han når TV 2 ber ham anmelde «Meditation».

100 prosent Omer

Han beskriver videoen som veldig personlig.

– Jeg vil si at for første gang har jeg gjort noe som er 100 prosent meg uten å prøve å leve opp til andre forventninger eller en bås jeg har blitt puttet i tidligere. Detter er rent Omer på steroider, så videoen er jeg fornøyd med, sier han.

Videoen ble filmet av Omers kompis Christopher Perez i Los Angeles.

– Det skulle bare være en ti sekunders Instagram-snutt, men endte opp med å være en full musikkvideo med masse symbolisme inspirert av en intens opplevelse jeg hadde med en urtelege for 15 år siden som innebar drikking av en spesiell te, avslører Bhatti.

Inspirert av Michael

Låta heter «Meditation». Meditasjon og selvutvikling gjennom alternativ terapi som floating og urtebad bruker artisten mye tid på.

Det var Michael Jackson som introduserte ham for meditasjon, forteller Bhatti.

– Han mediterte to ganger om dagen, selv om han skulle ha et show eller en konsert. Om han kom forsinket, var det noen ganger på grunn av meditasjon. Jeg så hvor viktig det var for ham. Jeg var et barn og så opp til ham og ville gjøre det samme. Han introduserte meg for meditasjon og det er en av de tingene jeg sitter igjen med.

– Hvis Michael Jackson hadde hørt låta, hva tror du han ville sagt?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror han hadde blitt overrasket og jeg tror han hadde likt den. Men det viktigste er at jeg er veldig fornøyd med den.

OMER OG MICHAEL: Omer Bhatti som 12-åring sammen med Michael Jackson. Bildet ble tatt i 1996 i Seoul etter et besøk til et katolsk senter. Foto: YUN JAI-HYOUNG/AP

– I dokumentaren om Michael Jackson kom det fram mange anklager. Hvordan har det vært for deg?

– Jeg opplever mye press fra media og Michael Jackson-fans over hele verden, men uansett hva jeg sier vil folk hoppe til en konklusjon. Det å kommentere på spekulasjoner og rykter er noe jeg aldri har gjort og ikke kommer til å starte med nå.

– Har du selv sett dokumentaren?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Ingen stjerneambisjoner

Michael Jackson døde 25. juni 2009. Fortsatt har Omer Bhatti nær kontakt med Jacksons familie.

– Jeg ser på barna hans som mine søsken. Det betyr utrolig mye. De er store nå, men jeg har kjempegod kjemi med dem.

– Hvordan skal du feire at låta slippes?

– Jeg skal ut på middag med en venninne. Jeg er ikke så glad i store forsamlinger, ler Bhatti, som sier at han ikke har noen ambisjoner om å bli superstjerne.