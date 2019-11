Problemer med kortbetaling og Vipps rettet opp

BLACK FRIDAY: Flere forbrukere hadde fredag ettermiddag problemer med å få betalt med kort og vipps. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Flere opplevde fredag ettermiddag at de ikke fikk betalt med bankkort eller Vipps. DNB sier at det var et et generelt problem som gjelder flere aktører, men at feilen nå er rettet opp.