Den 13. september i år 2000 satt Viggo Kristiansen og spiste lunsj. Uten forvarsel kom politiet inn og pågrep ham. Mannen, som tidligere hadde blitt avhørt i forbindelse med drapene i Baneheia i mai samme år, fikk ikke umiddelbart vite hva han var siktet for.

Kristiansen opplevde det som nedverdigende å bli ført ut fra arbeidsplassen i håndjern.

På politihuset fikk han vite hva han var anklaget for: Å ha seksuelt misbrukt og drept Stine Sofie Sønstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

– Det gikk et grøss nedover ryggen på meg. Dette har jeg ikke gjort. Hva er det som skjer for noe? Her er det noe som har gått galt.

Det sier Viggo Kristiansen i podcasten med navn «Baneheia». Den er laget av Lyder Produksjoner for TV 2.

I podcasten, som er laget av Christian Marstrander og Svein Tore Bergestuen, gir Kristiansen det første lange intervjuet i løpet av de 19 årene han har sittet i fengsel.

– Vil ha frem sannheten

Bakgrunnen for podcasten er at Kristiansen for syvende gang har begjært gjenåpning av saken hans. 11. desember er det ventet at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker kommer med sin konklusjon.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Han nekter å begjære seg løslatt fordi han, ifølge sin advokat Arvid Sjødin, ikke vil kreve seg fri fra en dom han mener er grunnleggende uriktig.

ADVOKATEN: Arvid Sjødin har samlet dokumentasjon som han mener er god nok til å få saken gjenåpnet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

I intervjuet, som er gjort i et av besøksrommene på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum, sier Kristiansen følgende:

– Folk må gjerne mene noe selv om hvorvidt jeg er skyldig eller ikke, men jeg vet hva som er sannheten om Baneheia-saken. Jeg skal ikke sitte og ta skylden for en annen manns handling. Jeg kommer til å «fighte til the bitter end» for å få frem den hele og fulle sannheten.

Mener kameraten løy

Viggo Kristiansen mener at hans beste venn, Jan Helge Andersen, løy da han i avhør og senere i retten sa at Kristiansen var hovedmannen bak voldtektene og drapene i Baneheia. Andersen ble selv dømt til fengsel i 19 år. I dag er han løslatt.

Kristiansen sier at han ikke var på åstedet da drapet skjedde om kvelden den 19. mai i år 2000. I den nye begjæringen om gjenopptakelse har forsvarer Sjødin hentet inn en ekspert som har skrevet en rapport om Viggo Kristiansens telefonbruk i de kritiske timene.

I rapporten konkluderes det med at telefonen ikke kan ha vært på åstedet.

Kristiansen og hans støttespillere mener at det ikke finnes tekniske beviser som knytter ham til åstedet. Dermed, mener de, at man står igjen med Andersens forklaring, som de mener er reinspikket løgn.