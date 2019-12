Med et lite håp om å bli topp tre i Eliteserien, null poeng i Europa og exit i cupens fjerde runde. 2019 kan bli den første sesongen på Lerkendal uten edelt metall siden 2014.

Også utenfor banen går det trått om dagen, mot LASK Linz torsdag ble det annonsert drøyt 10.000 tilskuere på Lerkendal, men i realiteten var det kanskje halvparten som hadde dukket opp.

– Det aller aller verste er at gnisten og entusiasmen rundt klubben er i ferd med å forsvinne. Hvem som spiller eller trener har ikke noe si, men det at det sniker seg inn en likegyldighet rundt klubben er det absolutt farligste for en fotballklubb, advarer Pål André Helland.

Varsellampene blinker

RBK vingen tror, ikke overraskende, at hovedårsaken til den kollektive publikumssvikten i Trøndelag er dårlige prestasjoner.

– Skal vi koke det ned til noe veldig enkelt så handler det om å prestere og spille underholdende, offensiv fotball som gir energi. Så får publikum energi, og da får vi en «go» i hele systemet. Vi har ikke fått det til, men vi må stå i det, sier Helland.

Men hvorfor RBK ikke har fått det til å svinge i år, har ikke Helland noe godt svar på.

– Det er et veldig godt spørsmål. Hadde jeg hatt svaret på det burde jeg egentlig gitt det rett til ledelsen, sier RBK-vingen, og fortsetter:

– Planen er i alle fall ikke at det skal være planløst. Vi har ikke funnet ut av det, dessverre. Vi øver på ting på trening, men så endres det av og til med tanke på kamp og motstander.

En ting er han uansett sikker på; Noe må skje på Lerkendal.

– Folk gidder ikke møte på kamp, og de med sesongkort holder seg hjemme. Det er en varsellampe som jeg virkelig håper at klubben tar på alvor. Sånn kan vi ikke ha det, og vi må begynne å handle sånn at folk kommer på kamp, er det klare beskjeden fra trønderen.

Kan sende Ranheim ned

Jobben med å få tilbake entusiasmen på Lerkendal starter allerede på søndag. Da kan Pål André Helland og Rosenborg bidra til at kompisene i Ranheim må spille neste sesong i OBOS-ligaen.

– Hjemme skal vi vinne uansett hvem vi møter, det er den innstillingen jeg har, sier Helland og fortsetter:

– Jeg håper jo helst at det er noen andre enn kompisene mine som rykker ned, men vi har litt å revansjere etter 1-1 her på Lerkendal i fjor. Det var flaut, så vi går for tre poeng, så får vi heller håpe at noen lag får poengtrekk slik at Ranheim berger, sier han med et lurt smil.

Lite tyder på at Lerkendal blir utsolgt til lokaloppgjøret. I skrivende stunde er det solgt rett i overkant av 10.000 billetter, inkludert sesongkort.

– Jeg håper i alle fall at det blir mer folk enn mot LASK. Det er tross alt et lokalderby og en viss spenning begge veier. Jeg håper folk tar turen sånn at vi kan få en fin avslutning på sesongen, slik at vi kan bruke det som et springbrett mot et veldig mye bedre 2020, avslutter Helland.