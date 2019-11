For akkurat det lyder som svært sannsynlig for Sergej Ustjugov etter å ha hørt generalsekretær Sarah Lewis redegjøre for synet til det internasjonale skiforbundet på spørsmålet om Russland bør utestenges fra all idrett i fire år.

WADA med støtte fra IOC

Det er Wada (Det internasjonale antidopingbyrået) som ønsker å straffe russerne etter rot med dopingprøver tatt av russiske løpere under OL i Russland i 2014.

Den internasjonale Olympiske komité (IOC) støtter forslaget.

– Jeg prøver å unngå dette temaet. Jeg har allerede gått glipp av et OL, og OL er ikke lenger noe mål for meg. Jeg vil ikke at dette skal påvirke meg, jobben min er å gå fortest mulig på ski, forklarer Sergej Ustjugov til TV 2.

Mister et OL til?

Sarah Lewis sier dette om situasjonen til russiske langrennsløpere:

– Mye tyder på at dersom WADA fatter et slikt vedtak om russisk utestengelse, det skjer 9. desember, så kan vi få en lignende situasjon som i OL i Sør-Korea i 2018. Da fikk ikke løpere og støtteapparat fra fra Sotsji-OL delta.

Og Ustjugov var en av dem. Han endte på femteplass i sprinten og ble utestengt i det påfølgende OL i Sør-Korea. Nå kan han altså miste enda et OL.

– Det er alltid mulig å komme seg gjennom også slike vanskelig situasjoner. Min familie, mine venner, alle de som kjenner meg vet hva jeg har gjort og hvilken jobb jeg har lagt ned. sier han.

Hilsen til Norge

Russeren har tidligere etterlyst bevis for at han har jukset. Til Ski-Norge har han følgende hilsen:

– Hvis jeg og andre ikke er rene, så skulle vi vært diskvalifisert. Men vi er rene. Jeg har ikke dopet meg. Vi konkurrerer og er rene, og kanskje kan vi klare å slå nordmennene, sier Ustjugov.

Russeren ble diskvalifisert i verdenscupåpningen etter tjuvstart på sprinten.