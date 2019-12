Delene er så gamle at garantien har gått ut

Hærsjefen mener styrkeforholdet mellom T-80-vognene og de norske Leopardene er rått parti.

– De nye T-80-ene er ikke det forskjell fra T-72. Begge vognene utmanøvrerer en Leopard i en duell. I en klassisk stridsvognduell er både T-72 som de har på Kola nå, og de nye T-80-ene adskillig bedre enn en Leopard 2A4, sier Kristoffersen.

Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), anbefalte han en betydelig satsing på Forsvaret.

– Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten, sa forsvarssjefen, som la frem fire alternativer for forsvarsministeren.

– Hvis vi ser isolert på hærens kapasitet i dag, så fyller ikke vi NATOs styrkemål. Lytt til forsvarssjefens fagmilitære råd. Selv det dyreste alternativet er nøkternt for hærens del, sier Kristoffersen.

– Brutte avtaler

Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt, sier til TV 2 at de har forsøkt å gjennomslag for investeringer i nye stridsvogner i flere år.

– Det er alvorlig for forsvaret av Norge, det er alvorlig for hva vi kan stille opp med i NATO. Regjeringen har utsatt og utsatt og utsatt investeringer i stridsvogner. Og nå sier de tidligst 2025, til tross for at Stortinget flere ganger har vedtatt å oppgradere og fornye stridsvognene.

Stortinget vedtok å oppgradere stridsvognparken allerede i 2012. Likevel har investeringer i stridsvogner blitt nedprioritert til fordel for styrking av andre deler av Forsvaret.

En samlet forsvarkomité ble i 2017 enige om å be regjeringen legge frem en sak for å låne eller lease nye stridsvogner innen 2019. Det har ikke skjedd.

– Vi inngikk en avtale med regjeringen om å kjøpe ubåter, overvåkingsfly, og kampfly. Det har de fulgt opp. Avtalen om innkjøp av stridsvogner har de brutt, og utsatt på ubestemt tid, sier Huitfeldt.

Ikke godt nok

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forklarer utsettelsen med at oppgraderingene de landet på i 2017 var så dårlig at de ikke ville gi gode nok stridsvogner. De måtte derfor tilbake til tegnebordet.

– Det ville heller ikke gi god nok beskyttelse for mannskapene. Derfor la vi ned et vedtak om å kjøpe nye stridsvogner. Det jobber vi med nå.

– Er det noe håp for hærsjefen, kan ha få disse før 2025?

– I det fagmilitære rådet foreslår forsvarssjefen å dra frem prosjektet. Vi jobber med den delen nå. Vi skal legge frem en langtidsplan i mars, da vil vi redegjøre for det, sier Bakke-Jensen.