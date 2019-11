– Jeg skrev brevet om trekk i trygd for «harryhandel»

TV 2 fortalte denne uken at meldeplikten for utenlandsturer også gjaldt dagsturer til Sverige før NAV endret sin praksis.

Dagsturer ble regnet inn i de 28 dagene du hadde lov til å oppholde deg i utlandet per år. Dermed kunne en svipptur til Sverige føre til trekk i utbetalingene fra NAV.

Det kom fram i en epost til Anniken Hauglies departement 22. juni i år, som TV 2 fikk innsyn i.

Den til nå ukjent NAV-mottageren foreslo å fjerne den strenge regelen.

TV 2 fikk innsyn i henvendelsen, men departementet holdt avsenderen hemmelig av hensyn til personvernet. Så kom denne eposten:

– Jeg skrev brevet til dept. Du ville at jeg skulle ta kontakt. Mvh Anita.

Rokker ved friheten

Anita Skretteberg (56) viser seg å holde til i Modum og inviterer TV 2 på kaffe for å fortelle om brevet.

– Ja, jeg var litt frustrert, da vet du!

En nakkeprolaps satte i fjor en stopper for jobben hennes som regnskapsfører i Vestre Viken Helseforetak, og førte Anita over på arbeidsavklaringspenger (AAP).

Da kunne hun ikke lenger ta en tur til Sverige, slik hun hadde pleid å gjøre.

– Jeg har en datter i Fredrikstad, som jeg besøker, og da er det naturlig å ta en svipptur til Sverige og handle litt samtidig, forklarer hun.

Men selv en liten tur over grensen ble regnet inn i de 28 dagene du kunne være i utlandet uten trekk.

– Jeg kunne jo ha skrevet at tre timer var jeg over grensen og handla litt. Da blir du trekt per time i trygd, og da var det bedre å holde seg unna Sverige, tenkte jeg.

Men en NAV-ansatt foreslo en annen løsning, nemlig at hun lot være å melde fra. Det var da hun skrev eposten til arbeids- og sosialdepartementet, for Anita ville ikke jukse.

– Jeg skrev den fordi når reglene er så rigide at til og med de ansatte sier at det ikke er så farlig med reglene og oppfordrer deg til å bryte dem, så må vi gjøre noe med de reglene.

Fengselsbetjent

«Håper på en smidigere løsning slik at man ikke må ta sjanser eller må bruke av utenlandskvoten», skrev hun til departementet.

– Er det noen spesiell grunn til at du holder deg veldig på den lovlige siden?

– Jeg tror det er litt innebygd, og jeg er en gammel fengselsbetjent fra før. Og så var jeg politiker i kommunen, og da bør man holde sin sti ren.

Anita Skretteberg Foto: Morten Leander Kristoffersen

Hun opplevde meldeplikten for handleturer som ubehagelig.

– Det er litt sånn «storebror ser deg», at du føler deg litt overvåket. Jeg skjønner det når det gjelder kriminelle, men dette synes jeg det er så unødvendig overvåking.