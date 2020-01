For en tid tilbake ga vi deg oversikten over eierne som var minst fornøyd med bilen sin. Basert på en ny, stor undersøkelse.

Nå snur vi på flisa. For der hvor noen er misfornøyde, finnes det alltid noen i andre enden – som er fornøyde.

Undersøkelsen er det den store og anerkjente amerikanske forbrukerorganisasjonen Consumer Reports som står for.

Og som det ofte er i slike undersøkelser: Det er et betydelig sprik mellom beste og dårligste bilmerke og modell.

Svært omfattende

Consumer Reports har samlet inn opplysninger fra 420.000 (!) biler produsert mellom 2000 og 2019 – og analysert dataene fra en stor spørreundersøkelse fra de som eier disse bilene.

Her har alt fra feil med motor og drivverk, via lakk, elektronikk, klimaanlegg og multimediasystem vært blant spørsmålene.

Beste bilmerker: 1. Lexus - 81 poeng 2. Mazda - 77 poeng 3. Toyota - 77 poeng 4. Porsche - 75 poeng 5. Genesis - 71 poeng (Genesis er et undermerke av Hyundai, selges ikke i Norge).

Som vanlig gjør japanske bilmerker det godt på denne topp-listen. Både når det gjelder bilmerker og modeller.

Bil er jo, enten man kjøper ny eller brukt, en stor investering for de fleste av oss. De fleste ønsker også å investere i noe som gir et trygt og forutsigbart bilhold, uten galopperende kostnader og mange verkstedbesøk.

Forskjeller

"Alle nye biler er gode" er et utsagn man stadig hører. Men faktum er at slike undersøkelser som dette avdekker ganske så store forskjeller både i kvalitet og kundeopplevelser generelt.

Er man på utkikk etter ny bil, enten vi snakker om helt ny eller en noe brukt, så kan det definitivt være verdt å bruke noen små minutter på slike undersøkelser som dette.

De kundene som kjører Lexus er de som er aller mest fornøyde med bilmerket sitt.

Storeslem fra Toyota og Lexus

Om vi ser på modeller først, skiller Toyota sammen med søstermerket Lexus seg ut. De har hele seks modeller inne på topp 10-listen. Det er en svært sterk prestasjon.

Beste bilmodeller: 1. Mazda MX-5 Miata - 95 poeng 2. Toyota Prius ladbar - 94 poeng 3. Toyota Prius - 92 poeng 4. Lexus GX - 91 poeng 5. Hyundai Kona - 90 poeng 6. Mazda CX-3 - 89 poeng

Men førsteplassen tar de ikke. Den går nemlig til Mazda og cabrioleten MX-5, en bil som år etter år har markert seg med svært god kvalitet.

Deretter følger Toyota Prius som ladbar hybrid og så Lexus GS.

Lexus på merketoppen

Men det stopper ikke der. For Lexus stikker også av med seieren over hvilke bilmerker som har de mest fornøyde eierne. På samme måte som de har gjort her hjemme de siste årene.

Her deler Toyota og Mazda andreplassen. Foran den tyske sportsbilprodusenten Porsche, som også ofte gjør det skarpt i slike undersøkelser som dette. På femteplass følger for øvrig Genesis, som er skilt ut som et mer eksklusivt merke fra Hyundai.



Genesis er navnet på Hyundais eksklusive undermerke. Ambisjonen er å ta opp kampen mot blant andre Lexus.

