– Papirløse asylsøkere er ikke lykkejegere

– Jeg mener jeg følger loven som sier at alle mennesker har rett til å brødfø seg selv. Frp argumenterer med at hvis de får lov til å jobbe, kan hvem som helst komme til Norge og jobbe svart. Det faller på sin egen urimelighet, sier Viste, og viser til at denne gruppen hadde lov til å jobbe fram til skattekortet ble tatt fra dem i 2010.

– Da vi tok skattekortet fra dem, fikk vi de ikke til å reise hjem. Asyltilstrømningen stoppet ikke av den grunn. Det eneste vi oppnådde, var å gi en gavepakke til useriøse arbeidsgivere som utnytter dem, sier Viste.

– Skal være likhet for loven

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) antyder fredag overfor TV 2 at det ikke er sikkert Stålsett må sone i fengsel.

– Hvis han dømmes, så er det kriminalomsorgen som er ansvarlig for å finne ut hva som er den mest hensiktsmessige måten for ham å sone straffen. Der er det muligheter for å ta hensyn til helse og alder. Men jeg vil understreke at det er ikke ting justisministeren går inn i. Det har vi egne etater som er ansvarlig for å håndtere, sier Kallmyr.

– Personlig, synes du at en 84-åring skal sitte i fengsel?

– En justisminister har ikke personlige følelser rundt enkeltpersoner som er i straffesystemet. Det skal følges opp på normal måte. Det skal være likebehandling og likhet for loven.

– Hva synes du om Stålsetts argumentasjon for det han har gjort?

– Det er slik at man kan ikke unnskylde seg for å bryte loven. Loven er lik for alle. Det er helt legitimt å jobbe for lovendringer, men hvis man bryter loven, må man ta konsekvensen av det, sier justisministeren.