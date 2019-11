Det melder svenske Aftonbladet. De pårørende er orientert om funnet, og politiet utelukker nå at hun fortsatt kan være i live.

– Politiet har funnet en kroppsdel som gjør at det er utelukket at hun kan bli funnet i live, sier politiet på sine hjemmesider.

Funnet ble gjort torsdag kveld.

– Vi beklager dypt at søket etter Wilma sluttet på denne tragiske måten. Våre tanker går til jentas familie og venner, sier talsperson Lars Eckerdal i en uttalelse fra politiet.

Søket etter svenske Wilma Andersson, som forsvant 14. november i Uddevalla i Sverige, har foregått i to uker.

Under en pressekonferanse torsdag sa politiet at det har blitt holdt opp mot 500 avhør på en drøy uke.

Påtaleansvarlig Caroline Fransson ville torsdag ikke utelukke at Wilma fortsatt kunne være i live, men innrømte at etterforskningen kjempet en tøff kamp mot klokka.

– Man kommer ikke unna det faktum at som tiden går minskes sjansene for at hun er i live, sa hun under pressekonferansen.

Saken oppdateres.