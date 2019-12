Naturfotografen Trond Burud fikk spørsmål om å sende ulvebilder til Rovdata, da de skulle lage en brosjyre om norske rovdyr. Burud sendte inn flere bilder av ulver i sommerpels.

Men da han fikk se informasjonsplakaten om norske rovdyr, hadde Rovdata brukt et bilde av en ulv fra Langedrag dyrepark.

– Det synes jeg var et merkelig valg, sier Trond Burud.

– Skal ikke se sånn ut

– Jeg sendte over de bildene jeg synes var brukbare. Men en i Rovdata sa at mine ulver ikke så helt sånn ut som folk vanligvis mener ulven skal se ut, sier Burud.

Rovdata avviser at de skal ha uttalt seg på denne måten.

Informasjonsplakaten om rovdyrene i Norge ble laget for bruk på de nordiske jakt og fiskedagene på Elverum i sommer, og trykket opp i 1000 eksemplarer.

Burud har fotografert ulver i Kynna-reviret i Finnskogen siden 2002. Noen av bildene fra i sommer viser streifulver som ser merkelige ut, og kan minne om coyoter.

– Da de fikk muligheten til å kunne bruke et bilde av en norsk vill ulv, så synes jeg det var merkelig at de valgte å heller bruke et opptak fra Langedrag, sier Burud.

Dette er et av bildene Rovdata fikk tilsendt. Foto: Trond Burud

Vinterpels

Rovdata, som er en del av Norsk Institutt for naturforskning (NINA), opplyser at de ville ha ulv i vinterpels, og ikke fant bedre bilder enn de fra Langedrag dyrepark. De avviser at dette har noe med å gjøre at folk synes en del av ulvene Burud har tatt bilder av ser merkelige ut.

Rovdata har sendt et langt svar til TV 2 med sin forklaring på hvorfor de brukte en dyreparkulv i informasjonsplakaten om ville norske rovdyr. TV 2 gjengir mailen fra medierådgiver Jan Arne Stokmo i sin helhet:

Her et et annet bilde Rovdata fikk tilsendt. Foto: Trond Burud

«Plakaten skulle deles ut under De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum i starten av august. Vi måtte derfor ta raske avgjørelser i løpet av noen uker i sommer. Vi drøftet hva som var viktig å få fram på plakaten, og for bildene var kriteriene at de var fine, viste dyrene i helfigur, og ikke hadde greiner eller lignende foran seg. De måtte i tillegg være av god nok fotokvalitet og oppløsning for trykking. For ulv var det et kriterium at den hadde vinterpels. Siden Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge, med registreringssesong på vinteren fra 1. oktober til 31. mars, så er det viktig at folk vet hvordan ulv i vinterpels ser ut.

Vi fikk inn bilder fra SNO, NINA, naturfotografer og privatpersoner, men det er generelt utfordrende å få tak i gode bilder av viltlevende, store rovdyr i Norge med god kvalitet, og i hvert fall på det korte tidsrommet vi hadde tilgjengelig. Valget falt på et bilde av en ung hannulv med vinterpels, tatt av Arne Nævra under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark. Vi opplyser også på plakaten om at bildene av ulv og gaupe er tatt under kontrollerte forhold. Ideelt sett skulle vi gjerne kun hatt bilder av ville dyr på plakaten, og for nyere utgaver så vil vi gjøre nye vurderinger» heter det i mailen.